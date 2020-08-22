المعلومات المدنية بالجهراء تعمل فترة مسائية لخدمة المراجعين

أعلنت هيئة المعلومات المدنية في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، أن فرعها بالجهراء سوف يعمل لفترة مسائية لخدمة العملاء ومراجعي الهيئة، وأضافت الهيئة أن أوقات عمل المعلومات المدنية بالجهراء للفترة المسائية سوف تكون من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة مساء لكل مراجعي الهيئة ممن حجزوا موعد مُسبق.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الجهراء

هذا ويذكر أن هيئة المعلومات المدنية بالكويت تعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر من الاحد إلى الخميس، ويتم حجز مواعيد المعلومات المدنية عبر موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الجهراء

يُقدم فرع هيئة المعلومات المدنية الجهرا كل خدمات الهيئة والتي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، ومنها: استلام البطاقة المدنية الكويت، تجديد البطاقة للأطفال سن 5 سنوات وطلبات البطاقة المدنية الأطفال سن 10 سنين، وغيرها من الخدمات، رابط حجز موعد المعلومات المدنية الجهراء هو:

paci.gov.kw

هذا وتشهد فروع المعلومات المدنية ومنها فرع الجهرا إقبال كبير من المراجعين، بسبب توقف الهيئة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ثم عودتها للدوام منذ أول يوليو الماضي.