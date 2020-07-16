Take a fresh look at your lifestyle.


المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية e-envelope kuwait

بواسطة محمود عطا الله
رابط المغلف الإلكتروني رابط المغلف الإلكتروني

يعتبر رابط  المغلف الإلكتروني واحد من أهم مواقع الخدمات الإلكترونية الحكومية في دولة الكويت، وهو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم تدشين موقع المغلف الإلكتروني ليكون بديلا عن المغلف الورقي، وجاء ليُجنب المراجع سواء كويتي أو غير كويتي جهد تقديم الأوراق والمستندات من خلال الذهاب لمنافذ ومراكز الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر المغلف الإلكتروني الكويتي واحد من خطوات الدولة الهامة نحو التحول الرقمي الحكومي.

1 خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويتي
2 رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية

خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويتي

  • من أهم خدمات رابط المغلف الإلكتروني الكويتي خدمة تجديد البطاقة المدنية سواء للمواطن الكويتي أو للمقيم غير الكويتي، ويتم تجديد البطاقة المدنية عبر المغلف الإلكتروني من خلال خطوات بسيطة.
  • خدمة استكمال بيانات مولود يُقدمها موقع المغلف الإلكتروني.
  • كما يمكنك من خلال المغلف التقدم على معاملة الالتحاق بعائل.
  • ويقدم المغلف خدمة تحديث الاسم لغير الكويتي.
  • خدمة تسجيل لأول مرة.
  • خدمة تسجيل عمالة منزلية لأول مرة.

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية

للحصول على خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويتي، تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع، واختيار قائمة الخدمات، ثم اختار خدمة تجديد البطاقة المدنية أو أي من خدمات المغلف الأخرى، رابط الموقع هو:
رابط المغلف الإلكتروني
هذا ويتيح موقع المغلف إمكانية رفع المستندات والوثائق المطلوبة لكل خدمة، وإمكانية دفع الرسوم لكل خدمة من الخدمات التي يُقدمها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خدمة تجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم ورابط المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

[رقم هاتف] شركة خدمة طلبات البحرين.. إعثر على المطاعم القريبة منك وإطلب أونلاين

أخبار العالم

خدمة الالتحاق بعائل رابط المغلف الإلكتروني.. الأوراق المطلوبة

أخبار العالم

موقع المُغلف الإلكتروني للخدمات والبطاقة المدنية الكويتية

أخبار العالم

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وللمقيم غير الكويتي واستكمال…

أخبار العالم

تعاني من مشاكل في النوم .. إليك أفضل التمارين للنوم بشكل جيد

أخبار العالم

رابط تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين من موقع المغلف الإلكتروني

أخبار العالم

تغيير عنوان السكن في البطاقة المدنية للمواطن والمقيم.. هل يحتاج حجز موعد؟

أخبار العالم

وزارة الخارجية الكويتية رابط حجز موعد التصديقات

أخبار العالم

اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح من جوائز الـ3.5 مليون دولار mbc dream


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.