المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية e-envelope kuwait

يعتبر رابط المغلف الإلكتروني واحد من أهم مواقع الخدمات الإلكترونية الحكومية في دولة الكويت، وهو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم تدشين موقع المغلف الإلكتروني ليكون بديلا عن المغلف الورقي، وجاء ليُجنب المراجع سواء كويتي أو غير كويتي جهد تقديم الأوراق والمستندات من خلال الذهاب لمنافذ ومراكز الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويعتبر المغلف الإلكتروني الكويتي واحد من خطوات الدولة الهامة نحو التحول الرقمي الحكومي.

خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويتي

من أهم خدمات رابط المغلف الإلكتروني الكويتي خدمة تجديد البطاقة المدنية سواء للمواطن الكويتي أو للمقيم غير الكويتي، ويتم تجديد البطاقة المدنية عبر المغلف الإلكتروني من خلال خطوات بسيطة.

خدمة استكمال بيانات مولود يُقدمها موقع المغلف الإلكتروني.

كما يمكنك من خلال المغلف التقدم على معاملة الالتحاق بعائل.

ويقدم المغلف خدمة تحديث الاسم لغير الكويتي.

خدمة تسجيل لأول مرة.

خدمة تسجيل عمالة منزلية لأول مرة.

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية

للحصول على خدمات موقع المغلف الإلكتروني الكويتي، تقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية للموقع، واختيار قائمة الخدمات، ثم اختار خدمة تجديد البطاقة المدنية أو أي من خدمات المغلف الأخرى، رابط الموقع هو:

رابط المغلف الإلكتروني

هذا ويتيح موقع المغلف إمكانية رفع المستندات والوثائق المطلوبة لكل خدمة، وإمكانية دفع الرسوم لكل خدمة من الخدمات التي يُقدمها.