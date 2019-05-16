المكتب الإعلامي لحكومة دُبي | يوضح تفاصيل حادثة سقوط طائرة مسح بمطار دُبي الدولي

وقعت منذ قليل حادثة بمطار دُبي الدولي، صدر على إثرها بيان رسمي من قبل حكومة إمارة دبي وتحديداً من قبل المكتب الإعلامي التابع لها، وتلك الحادثة تتلخص وقائعها بسقوط طائرة مسح نتج عنها تأخر ببعض الرحالات الجوية داخل المطار، وأيضاً تحويل بعض الرحالات من مطار دُبي الدولي إلى مطار آل مكتوم .

والآن نُتابع معكم تفاصيل تلك الواقعة، وذلك حسب رصد البيانات الرسمية الصادرة بشكلٍ متتابع من قبل المكتب الإعلامي لحكومة دُبي عبر الوسائط الرسمية التابعة له .

تفاصيل سقوط طائرة مسح بمطار دُبي الدولي وأحدث التصريحات الرسمية

حيث أكد المكتب الإعلامي التابع لحكومة إمارة دُبي، أن طائرة مسح تحمل أربع أشخاص وتتبع شركة دايموند فورتي ثري قد سقطت بسبب عطل فني كما أكد البيان، ولقد أسفر سقوطها عن مصرع قائد تلك الطائرة وأيضاً مصرع مساعده، وأوضح البيان أن فور سقوط الطائرة توجهت الفرق المختصة لموقع الحادثة لمتابعته .

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الحادث يتضمن طائره من نوع دايموند فورتي ثري تابعه لشركة هوني ويل، وكان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوط الطائرة جراء خلل فني. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 16, 2019

ومن جانبها أكدت حكومة دُبي، أن سلطات مطار دُبي الدولي قد حولت بعض من الرحالات من المطار إلى مطار آل مكتوم، وذلك كإجراء احترازي من قبل سلطات المطار تحسباً لأي ظرف مُفاجئ .

ولقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دُبي أيضاً في أحدث البيانات الصادرة عنه منذ قليل، أن حركة الطيران بمطار دُبي تسير الآن بشكل طبيعي وذلك بعد أن تحركت الجهات المختصة لتلافي التأخر البسيط كما وصفه البيان الذي حدث بالرحالات الجوية بالمطار فور سقوط طائرة المسح المذكورة .