“المميز” أبولو 11 تنجح في إنزال أول إنسان على سطح القمر أستمع لصوت مايكل كولينز من فوق سطح القمر وغنائم الرحلة التي عاد بها الرواد من فوق سطح القمر

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن احتفالات أبولو بمرور 50 عام على نزول أول إنسان إلي سطح كوكب القمر، من خلال سفينة الفضاء أبولو11 وهي المحاولة الثالثة للسفينة أبولو، بعد محاولتين سابقتين هما أبولو8 وأبلو 10، التي فشلتا في النزول على سطح القمر.

أحتفل محرك البحث جوجل بمرور 50 عاماً، على نزول أول إنسان على سطح القمر لمعرفة أسراره، وإن كان يصلح ليعيش الإنسان عليه أم لا، ونحن نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل الرحلة المثيرة إلي سطح كوكب القمر.

استمع إلي صوت رائد الفضاء مايكل كولينز من فوق سطح القمر

نستمع معكم متابعينا الأعزاء لهذا التسجيل الرائع والنادر للأول رائد فضاء ينزل على سطح القمر

تعرف على المهمات التي عاد بها الرواد من فوق القمر

عاد الرواد من فوق سطح القمر إلي الأرض محملين ب21 كيلو جرام من الصخر، الموجود على سطح القمر، وعينات من تربة القمر، لتحليلها في معامل الأرض، ومعرفة مدي استطاعت الإنسان على التعايش على كوكب القمر.

تعرف على المهمة أبولو11 والمهمات السابقة لها

تعتبر المهمة أبولو 11 هي المهمة الأولى التي تحمل إنسان إلي سطح القمر بنجاح يوم 20 يوليو سنة 1969 ميلادي فقد سبقتها مهمتين سابقتين هما أبولو8 وأبلو 10 وهما اقتربا من القمر ودارا حوله قبل العودة إلي سطح الأرض مره أخري.