الموارد البشرية بالشارقة تُعلن عن مواعيد العمل في رمضان 2022

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد عمل حكومة الشارقة رمضان مواعيد عمل حكومة الشارقة رمضان

أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تعميم بخصوص مواعيد العمل في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان الفضيل 2022، ونشرت التعميم كل وسائل الإعلام في الدولة، هذا ومن الجدير بالذكر أنه من المرتقب أن يكون موعد أول أيام شهر رمضان في الإمارات يوم السبت 2 أبريل 2022 طبقًا للحسابات والتقديرات الفلكية الدقيقة.

مواعيد العمل حكومة الشارقة في رمضان 2022-1443

قالت دائرة الموارد البشرية أن دوام ومواعيد العمل في الشارقة خلال شهر رمضان 2022-1443 في كل الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة سوف يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في حين تقوم الجهات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد موعد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقًا لنظام وطبيعة العمل، هذا وقد رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة إلى صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى قادة الدولة والشعب الإماراتي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

رابط الاستعلام والدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء بالكويت

أخبار العالم

تحذير من الاتحاد الكويتي للأغذية بخصوص الأسعار خلال الفترة المقبلة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.