الموارد البشرية بالشارقة تُعلن عن مواعيد العمل في رمضان 2022

أصدرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تعميم بخصوص مواعيد العمل في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان الفضيل 2022، ونشرت التعميم كل وسائل الإعلام في الدولة، هذا ومن الجدير بالذكر أنه من المرتقب أن يكون موعد أول أيام شهر رمضان في الإمارات يوم السبت 2 أبريل 2022 طبقًا للحسابات والتقديرات الفلكية الدقيقة.

مواعيد العمل حكومة الشارقة في رمضان 2022-1443

قالت دائرة الموارد البشرية أن دوام ومواعيد العمل في الشارقة خلال شهر رمضان 2022-1443 في كل الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة سوف يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في حين تقوم الجهات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد موعد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقًا لنظام وطبيعة العمل، هذا وقد رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة إلى صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإلى قادة الدولة والشعب الإماراتي.