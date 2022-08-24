النائب العام الكويتي الجديد.. تعرف على السيرة الذاتية للمستشار سعد الصفران
أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن اسم النائب العام الجديد في الكويت، والذي يتولى المهمة خلفًا للمستشار ضرار العسعوسي الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، على تعيين المستشار سعد الصفران ليكون النائب العام الكويتي الجديد، وقد نشرت كل القنوات الإخبارية المتنوعة في الكويت قرار المجلس الأعلى.
من هو النائب العام الكويتي الجديد سعد الصفران؟
- النائب العام الكويتي الجديد هو المستشار سعد عبد الكريم سعد الصفران.
- شغل منصب النائب العام بالإنابة منذ استقالة النائب السابق المسشار ضرار العسعوسي.
- يشغل المستشار سعد الصفران منصب المحامي العام بالنيابة الكلية منذ 2006.
- شغل منصب محام عام في 1996.
- التحق بالعمل في النيابة العامة الكويتية منذ عام 1981.