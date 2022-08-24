النائب العام الكويتي الجديد.. تعرف على السيرة الذاتية للمستشار سعد الصفران

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن اسم النائب العام الجديد في الكويت، والذي يتولى المهمة خلفًا للمستشار ضرار العسعوسي الذي تقدم باستقالته مؤخرًا، حيث وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، على تعيين المستشار سعد الصفران ليكون النائب العام الكويتي الجديد، وقد نشرت كل القنوات الإخبارية المتنوعة في الكويت قرار المجلس الأعلى.

من هو النائب العام الكويتي الجديد سعد الصفران؟