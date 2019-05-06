الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الجرين كارد | شامل رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 وموعد ظهور النتيجة وخطوات التحقق من القبول

الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يُطلق عليها أيضاً هجرة التنوع هي القرعة التي ينتظرها الكثيرون من الحالمين والمتطلعين للعيش والعمل بالولايات المتحدة وذلك وفق تقنين قانوني رسمي من حكومة البلاد على شكل إقامة دائمة تحت مُسمي ” الجرين كارد ” .

ومن المعروف أن تأشيرة التنوع ” Diversity Visa ” أو ” DV ” هي برنامج سنوي متكامل تمنح من خلاله حكومة الولايات المتحدة لعدد 50 ألف شخص حق الإقامة بالبلاد والعمل فيها تمهيداً للحصول على الجنسية، شريطة أن يكون المتقدم من الدول التي منحتها الولايات المتحدة هذا العام حق تقدم مواطنيها ضمن مسابقة وقرعة اللوتري الأمريكي .

ونحن هنا سوف نتطرق بالتفصيل لكافة ما يهدف إليه المتقدمين هذا العام للحصول على نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة 2019 عبر الرباط الرسمي للاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي هذا العام مع تحديد موعد ظهور نتيجة الجرين كارد بدقة .

كيف تستعلم عن نتيجة الهجرة العشوائية 2019

بخطوات بسيطة يمنكن تحقيق هدفك من الاستعلام عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك بوزارة الخارجية الأمريكية، لتتعرف على نتيجة قبولك من عدمه ضمن المقبولين للهجرة العشوائية 2019 وذلك باتباع ما يلي :

1 : الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي من هنا

وبعدها سوف تظهر لك الصفحة التالية :

2 : عليك بالضغط على مربع الاختيار CHECK STATUS .

3 : بعدها اضغط على استمر CONTINUE .

4 : كتابة كافة البيانات المطلوبة بالخانات وتبدأ بالرقم التأكيدي الذي حصلت عليه عند تسجيلك للهجرة ثم تختم بإدخال الرموز المرسومة بالمربع .

ماذا لو نسيت الرقم التأكيدي الخاص بك للهجرة العشوائية للولايات المتحدة .

ما عليك إلا الضغط على Forgot Confirmation Number أسفل خانة الرقم التأكيدي وسوف يتم ارسال الرقم على الإيميل الخاص بك .