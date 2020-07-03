الهيئة العامة للمعلومات المدنية تُدشن رابط حجز موعد البطاقة المدنية

دشنت هيئة المعلومات المدنية في الكويت منصة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعيها، حيث تقدم منصة الحجز عدة خدمات منها، رابط حجز موعد البطاقة المدنية، وموقع حجز موعد لخدمة التوقيع الإلكتروني، وعدة خدمات أخرى تقدمها هيئة المعلومات المدنية الكويتية تتطلب الحضور الشخصي للمُراجع إلى إحدى فروع الهيئة، ودون الخدمات التي من الممكن إنجازها إلكترونيًا، وتبدأ هيئة المعلومات المدنية في الكويت في استقبال مراجعيها مع المرحلة الثانية من خطة الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء في يوليو.

رابط حجز موعد البطاقة المدنية هيئة المعلومات المدنية

من خلال موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية يمكنك حجز موعد البطاقة المدنية، وقررت الهيئة، أن يكون حجز موعد للزيارة كل يوم سبت، والبداية مع يوم السبت 4 يوليو 2020، على أن تستقبل هيئة المعلومات المدنية مراجعيها من الأحد إلى الخميس والمواعيد اليومية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر مرحلة استلام البطاقة المدنية يوميًا حتى الساعة الخامسة، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد البطاقة المدنية هيئة المعلومات المدنية

يتم الحجز عبر البيانات الشخصية للمراجع، وتنتهي بالحصول على باركود البطاقة المدنية وهيئة المعلومات المدنية، والذي تُقدمه لموظفي الاستقبال.

حجز موعد التوقيع الإلكتروني الكويت

كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن مواعيد وأماكن خدمة التوقيع الإلكتروني، والتي ستكون بحجز موعد مُسبق للتوقيع الإلكتروني، وأكدت الهيئة أن الحجز سيكون كل يوم سبت، ومواعيد العمل اليومية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، مكان التوقيع الإلكتروني بالمركز الرئيسي للهيئة جنوب السرة، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد التوقيع الإلكتروني الكويت

يجب على المراجع أخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الوصول للمقر، وتقديم باركود حجز هيئة المعلومات المدنية لموظفي الاستقبال.