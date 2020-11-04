الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية لفرد كويتي أو غير كويتي وتغيير الصورة أون لاين عن طريق المغلف الإلكتروني

معاملة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي هي واحدة من المعاملات الهامة لمن انتهت صلاحية بطاقاتهم، وقد وفرت الدولة خدمة مميزة حيث يتم تجديد البطاقة أون لاين عن طريق موقع المغلف الإلكتروني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية في الكويت عن طريق المغلف الإلكتروني، هذا ويذكر أن موقع المغلف الإلكتروني هو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي مع تغيير الصورة عن طريق المغلف الإلكتروني

التجديد للكويتي يتطلب.

صورة جواز سفر حديث الإصدار.

صورة شخصية بخلفية زرقاء.

شاهد أيضًا: رابط موقع المغلف الإلكتروني

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة لغير الكويتي:

صورة البطاقة المدنية.

صورة جواز السفر.

صورة شخصية بخلفية زرقاء.

خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي أون لاين