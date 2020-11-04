الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية لفرد كويتي أو غير كويتي وتغيير الصورة أون لاين عن طريق المغلف الإلكتروني
معاملة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي هي واحدة من المعاملات الهامة لمن انتهت صلاحية بطاقاتهم، وقد وفرت الدولة خدمة مميزة حيث يتم تجديد البطاقة أون لاين عن طريق موقع المغلف الإلكتروني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية في الكويت عن طريق المغلف الإلكتروني، هذا ويذكر أن موقع المغلف الإلكتروني هو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي مع تغيير الصورة عن طريق المغلف الإلكتروني
- التجديد للكويتي يتطلب.
- صورة جواز سفر حديث الإصدار.
- صورة شخصية بخلفية زرقاء.
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- المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة لغير الكويتي:
- صورة البطاقة المدنية.
- صورة جواز السفر.
- صورة شخصية بخلفية زرقاء.
خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي أون لاين
- أولى خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت التوجه إلى موقع المغلف الإلكتروني.
- رابط المغلف الإلكتروني هو: e-envelope.paci.gov.kw/EServices.aspx
- تختار خدمة تجديد البطاقة للكويتي إذا كنت كويتي، أما إذا كنت غير كويتي تختار خدمة التجديد لغير الكويتي.
- تضع كتابة الرقم المدني والرقم التسلسلي في الخانات المخصصة لذلك.
- ثم كتابة رقم الجوال.
- يُرسل لك موقع المغلف الإلكتروني “رمز التحقق” على الهاتف.
- تُدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.
- تقوم بعد ذلك برفع الصورة وتكمل المطلوب.
- تدفع رسوم التجديد عبر المغلف الإلكتروني.