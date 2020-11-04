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الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية لفرد كويتي أو غير كويتي وتغيير الصورة أون لاين عن طريق المغلف الإلكتروني

بواسطة محمود عطا الله
الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية في الكويت الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية في الكويت

معاملة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي هي واحدة من المعاملات الهامة لمن انتهت صلاحية بطاقاتهم، وقد وفرت الدولة خدمة مميزة حيث يتم تجديد البطاقة أون لاين عن طريق موقع المغلف الإلكتروني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية في الكويت عن طريق المغلف الإلكتروني، هذا ويذكر أن موقع المغلف الإلكتروني هو موقع تابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

1 الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي مع تغيير الصورة عن طريق المغلف الإلكتروني
2 خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي أون لاين

الوثائق المطلوبة لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي مع تغيير الصورة عن طريق المغلف الإلكتروني

  • التجديد للكويتي يتطلب.
  • صورة جواز سفر حديث الإصدار.
  • صورة شخصية بخلفية زرقاء.
  • شاهد أيضًا: رابط موقع المغلف الإلكتروني
  • المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة لغير الكويتي:
  • صورة البطاقة المدنية.
  • صورة جواز السفر.
  • صورة شخصية بخلفية زرقاء.

خطوات تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي أون لاين

  • أولى خطوات تجديد البطاقة المدنية في الكويت التوجه إلى موقع المغلف الإلكتروني.
  • رابط المغلف الإلكتروني هو: e-envelope.paci.gov.kw/EServices.aspx
  • تختار خدمة تجديد البطاقة للكويتي إذا كنت كويتي، أما إذا كنت غير كويتي تختار خدمة التجديد لغير الكويتي.
  • تضع كتابة الرقم المدني والرقم التسلسلي في الخانات المخصصة لذلك.
  • ثم كتابة رقم الجوال.
  • يُرسل لك موقع المغلف الإلكتروني “رمز التحقق” على الهاتف.
  • تُدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.
  • تقوم بعد ذلك برفع الصورة وتكمل المطلوب.
  • تدفع رسوم التجديد عبر المغلف الإلكتروني.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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