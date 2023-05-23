الوزراء يُحدد إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت

اعتمد مجلس الوزراء موعد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى في الكويت 2023 وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد منذ قليل، هذا ويترقب الجميع عطلة العيد في الكويت، والتي ستكون عطلة سياحية مميزة داخل الكويت أو عطلة سياحية في أي من الوجهات السياحية العالمية المفضلة للسائح الكويتي، وخاصة وأنها سوف تتصادف مع فصل الصيف، في حين ذهب البعض لقضاء فريضة الحج.

إجازة عيد الأضحى 2023 الكويت

قال مجلس الوزراء في بيانه أن موعد بداية إجازة عيد الأضحى في الكويت سيكون من يوم وقفة عرفات 1444، على أن يكون آخر أيام العطلة يوم الأحد 2 يوليو 2023، على أن يُستأنف الدوام يوم الإثنين 3 يوليو 2023 وذلك في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وفي كل الجهات الحكومية بالكويت.

طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، وطبقًا لتقديرات مركز العجيري العلمي، سوف يوافق يوم وقفة عرفات في الكويت وكل العالم الإسلامي، يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، عليه تكون إجازة العيد في الكويت القادمة ستة أيام.