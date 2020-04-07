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اليابان تمنح 20 دولة لديها مصابين بكورونا عقار مضاد للأنفلونزا مجانًا

بواسطة dina badr
اليابان تمنح عقار أفيجان ل20 دولة مجانًا

أعلن “توشيميتسو موتيجي”، وزير الخارجية الياباني اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020، أن اليابان تنوي منح 20 دولة حول العالم العقار المستخدم في علاج الأنفلونزا “افيجان” بصورة مجانية، وذلك بهدف استخدام العقار في علاج المصابين بفيروس كورونا الجديد، وتم نقل تلك التصريحات بواسطة “كيودو” وكالة الأنباء اليابانية.

اليابان تمنح عقار أفيجان المطور مجانًا
اليابان تمنح عقار أفيجان المطور مجانًا

اليابان تمنح 20 دولة عقار مجانًا

نشرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن اليابان تعتزم منح 20 دولة العقار المستخدم في علام الأنلفونزا “افيجان” لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هذا وفقًا للتصريحات التي أعلنها “توشيميتسو موتيجي” وزير الخارجية الياباني، اليوم الثلاثاء، وتقع دول “إندونيسيا وجمهورية التشيك وبلغاريا والمملكة العربية السعودية وميانمار وتركيا” ضمن قائمة الدول ال20، كما أظهرت 30 دولة أخرى اهتمامها بالأمر.

اليابان تقدم منحة بمليون دولار

كما قدمت اليابان منحة بقيمة مليون دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بهدف شراء العقار المعروف باسم “فافيبيرافير” وتوزيعه، ويذكر أن العقار المذكور قد تم تطويره من قبل شركة تابعة لفوجيفيلم هولدنجز، ووفقًا لما أعلنه باحثي جامعة ووهان ويعض المؤسسات بالصين، فقد نجح العقار خلال التجارب في إظهار تأثير فعال مع مرضى فيروس كورونا، خاصة من يعاني من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

وتسعى حكومة “شينزو آبي” رئيس الوزراء، إلى زيادة مخزون عقار “ألإيجان” لديها ليصل إلى ثلاث أضعاف الكمية المتاحة لديها حاليًا، واستخدام العقار في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تقدر أعدادهم بنحو مليوني شخص.


dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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