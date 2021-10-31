انتخابات اتحاد طلبة الكويت في بريطانيا.. تعرف على قرار الهيئة التنفيذية
أصدرت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت قرارها بخصوص ما حدث خلال انتخابات الاتحاد الوطني طلبة الكويت في بريطانيا 2021، حيث حددت الهيئة الموقف من الانتخابات التي كان مقررا لها يوم السبت 30 أكتوبر 2021، وحدد قرار الهيئة التنفيذية الخطوات القادمة لتنفيذ انتخابات جديدة لاختيار اتحاد طلبة الكويت في بريطانيا.
انتخابات اتحاد طلبة الكويت في بريطانيا 2021.. قرار الهيئة التنفيذية
- مادة أولى: إلغاء انتخابات اتحاد طلبة الكويت في بريطانيا والتي كان مقررًا لها يوم السبت 30 أكتوبر 2021، بعدما شهدته من أحداث شغب وتعمد تعطيل سير الانتخابات، مما أدى بالفعل إلى إعاقة سير الانتخابات.
- مادة ثانية: تُشكل لجنة إدارية من الهيئة السابقة لإدارة شؤون اتحاد طلبة الكويت في بريطانيا لحين عقد انتخابات جديدة، يترأس تلك اللجنة السيد ناصر مرزوق الغانم، وعضوية السيد عثمان يوسف النجار، والسيد علي أحمد رجب، والسيد عقيل عبدالله الخالدي، والسيد عثمان الفيلكاوي.
- المادة الثالثة: شطب قائمة الحرة من خوض الانتخابات، وتقام الانتخابات الجديدة بناء على تسجيل القوائم المتنافسة على نفس الانتخابات.
- المادة الرابعة: شطب جميع المتسببين في الأحداث التي أدت إلى تعطيل سير الانتخابات، وتجميد عضويتهم للجمعية العمومية.
- المادة الخامسة: دعوة اللجنة المشرفة على الانتخابات للاجتماع مع الهيئة التنفيذية، لمناقشة ما حدث وعرض أخر المستجدات، والنظر فيما يجب اتخاذه من قرارات إضافية.