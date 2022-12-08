انتخابات البلدية في سلطنة عمان 2022.. تعرف على أسماء المرشحين ولاية البريمي

تعتبر ولاية البريمي واحدة من أكبر الولايات من حيث أعداد الناخبين لذا تشهد الانتخابات فيها منافسة قوية بين المرشحين، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في ولاية البريمي في انتخابات المجالس البلدية 2022 في سلطنة عُمان الدورة الثالثة، تُعقد انتخابات خارج عمان يوم 18 ديسمبر، وداخل سلطنة عمان يوم 25 ديسمبر الجاري 2022.

أسماء المرشحين ولاية البريمي في انتخابات البلدية سلطنة عمان 2022

بلغ عدد أسماء المرشحين بولاية البريمي في انتخابات المجالس البلدية 2022 بسلطنة عمان 13مرشحًا، سوف يتنافسون بقوة لتمثيل الولاية في المجلس البلدي، لتحقيق كل مطالب أهالي البريمي، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات مشاركة كبيرة من الناخبين.

أسماء مرشحي البريمي في الانتخابات البلدية 2022:

– خالد بن ناصر بن مراد بن ناصر البلوشي.

– خليفه بن سلطان بن حمدان بن عامر الشبلي.

– راشد بن محمد بن ناصر بن سعد النقبي.

– سعيد بن اسحاق بن سعيد البلوشي.

– سيف بن سعيد بن سيف السعيدي.

– شيخه بنت سعيد بن حمد الكندية.

– صالح بن علي بن صالح الشملي.

– صقر بن عبدالله بن احمد البلوشي.

– عبدالحكيم بن مراد بن عبدالرحمن بن رجب الزدجالي.

– فهد بن سعيد بن عبدالله بن علي الغيثي.

– محمد بن حمدان بن هلال بن محمد الشامسي.

– محمد بن خليفه بن محمد بن راشد الجابري.

– يعقوب بن هلال بن سالم بن راشد الرشيدي.