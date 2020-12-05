“انتخابات الكويت 2020”.. نتائج انتخابات مجلس الأمة في الدوائر الخمسة

أُغلقت أبواب اللجان الانتخابية في الكويت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت الخامس من ديسمبر 2020، لتبدأ على الفور عمليات الفرز، ونستعرض من خلال موقعنا klma.org نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأسماء الفائزين في كل دائرة من الدوائر الخمسة، حيث يفوز بانتخابات الكويت اليوم عدد 50 مرشحًا، هم إجمالي عدد نواب مجلس الأمة الجديد، بواقع فوز 10 مرشحين في كل دائرة الانتخابية، فتابعونا مع كل جديد.