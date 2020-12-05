“انتخابات الكويت 2020”.. نتائج انتخابات مجلس الأمة في الدوائر الخمسة

أُغلقت أبواب اللجان الانتخابية في الكويت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت الخامس من ديسمبر 2020، لتبدأ على الفور عمليات الفرز، ونستعرض من خلال موقعنا klma.org نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وأسماء الفائزين في كل دائرة من الدوائر الخمسة، حيث يفوز بانتخابات الكويت اليوم عدد 50 مرشحًا، هم إجمالي عدد نواب مجلس الأمة الجديد، بواقع فوز 10 مرشحين في كل دائرة الانتخابية، فتابعونا مع كل جديد.
كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة
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