انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022.. تعرف على أسماء المرشحين
بدأ المرشحون في انتخابات بلدية الكويت في عرض برامجهم الانتخابية على المرشحين، قبل الموعد المرتقب الذي سوف يشهد اليوم الختامي لهذا السباق الانتخابي واختيار أعضاء المجلس الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 في الدوائر العشرة، تُقام الانتخابات يوم 21 مايو 2022 الجاري في عدد 543 لجنة انتخابية.
أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
- بلغ عدد أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 عدد 42 مرشحًا في ثماني دوائر، في حين فاز بالتزكية خالد مفلح المطيري ونصار المهيني في الدائرتين السابعة والعاشرة لعدم ترشح منافسين لهم.
- أسماء المرشحين الدائرة الأولي انتخابات بلدية الكويت: حسن كمال، أيوب عبد الوهاب الصفار، جراح سعد الدوسري، عبدالله حسن شمساه.
- مرشحي الدائرة الثانية: عبدالله المحري، أحمد الدويلة، عبدالله سلطان السالم.
- مرشحي الدائرة الثالثة انتخابات المجلس البلدي 2022: محمد القديري، محمد الضاعن، زينب الحساوي، فهد العبد الجادر، ضرار الدعيج، بدر العسعوسي، محمد عبد الهادي اظبيه، خليفة سلمان الخدة، سالم الخشتي، السعيد يوسف السعيد.
- الدائرة الرابعة: جواد قمبر، رازي المرشود، زياد بورسلي، أحمد المسيطير، نوال البخيت، صالح العجيل، سعود الكندري، طلال القطان، علي صرخوه.
- الدائرة الخامسة: ناصر الجدعان، فاضل أسد حسين علي، ناصر الدين عبد الباقي، جاسم دشتي، أحمد جاسم الصفار، سالم البلهان.
- مرشحي الدائرة السادسة: فارس الديحاني، فهيد المويزري، إسحاق الكندري، عدنان جمعة سبتي.
- الدائرة السابعة: خالد مفلح المطيري (فاز بالتزكية).
- الدائرة الثامنة: طلال الشمري، عبدالله العنزي، نواف عجيل العنتري، عيد مفلح المسيلم.
- الدائرة التاسعة: ناصر الكفيف، خالد وسمي العازمي.
- الدائرة العاشرة انتخابات المجلس البلدي: نصار بن مهيني العازمي (فاز بالتزكية).