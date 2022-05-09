انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022.. تعرف على أسماء المرشحين

بدأ المرشحون في انتخابات بلدية الكويت في عرض برامجهم الانتخابية على المرشحين، قبل الموعد المرتقب الذي سوف يشهد اليوم الختامي لهذا السباق الانتخابي واختيار أعضاء المجلس الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 في الدوائر العشرة، تُقام الانتخابات يوم 21 مايو 2022 الجاري في عدد 543 لجنة انتخابية.

أسماء المرشحين لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022