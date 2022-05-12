انتخابات المجلس البلدي 2022.. تعرف على أسماء مرشحي الدائرة الثالثة (الروضة – الفيحاء – النزهة – كيفان)

بواسطة محمود عطا الله
مرشحي الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس اللبلدي الكويتي مرشحي الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس اللبلدي الكويتي

نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي 2022 بالكويت، وتضم تلك الدائرة 3 مناطق الروضة والفيحاء وكيفان والنزهة، وهي من الدوائر التي سوف تشهد منافسة قوية بين المرشحين، ويتنافس المرشحين في تلك الدائرة على مقعد واحد من مقاعد بلدية الكويت.

مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي 2022 الكويتي

بلغ عدد أسماء المرشحين في انتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة الروضة والفيحاء وكيفان والنزهة عشرة مرشحين، تُقام انتخابات بلدية الكويت يوم 21 مايو 2022 الجاري، على مستوى كل الدوائر العشرة توجد 543 لجنة انتخابية سوف تستقبل من يحق له التصويت، بلغ عدد المرشحين في كل الدوائر العشرة 42 مرشح.

بدأ مرشحي الدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي بالكويت في عرض برامجهم الانتخابية على الناخبين، وظهر مدى قوة المنافسة في تلك الدائرة الثالثة خلال فترة الحملات اللانتخابية الحالية، من الجدير بالذكر أن الدائرتين السابعة والعاشرة قد تم حسمهم بالتزكية لتقدم مرشح واحد في كل دائرة منهم، حيث فاز بالتزكية عن الدائرة السابعة خالد مفلح المطيري، وفاز في انتخابات المجلس البلدي عن الدائرة العاشرة بالتزكية نصار بن مهيني العازمي.

أسماء المرشحين في انتخابات المجلس البلدي 2022 الدائرة الثالثة
محمد القديري
محمد الضاعن
زينب الحساوي
فهد العبد الجادر
ضرار الدعيج
بدر العسعوسي
محمد اظبيه
خليفة سلمان الخدة
سالم الخشتي
السعيد يوسف السعيد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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