انتخابات جمعية إشبيلية 2022.. تعرف على الموعد

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، جدول مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الدولة، وقد تم تحديد بالفعل موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022، تلك الانتخابات المرتقبة التي تتيح للمساهمين اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة، هذا ومن المرتقب أن تشهد تلك الانتخابات منافسة قوية بين المرشحين.

موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

جمعية إشبيلية التعاونية، واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا تشهد انتخاباتها مشاركة قوية من المساهمين، لاختيار مجلس الإدارة، وقد حددت وزارة الشؤون موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، تابعونا مع كل جديد بخصوص تلك الانتخابات.