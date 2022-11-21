انتخابات جمعية إشبيلية 2022.. تعرف على الموعد

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022 انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، جدول مواعيد انتخابات الجمعيات التعاونية في الدولة، وقد تم تحديد بالفعل موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022، تلك الانتخابات المرتقبة التي تتيح للمساهمين اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة القادمة، هذا ومن المرتقب أن تشهد تلك الانتخابات منافسة قوية بين المرشحين.

موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية 2022

جمعية إشبيلية التعاونية، واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا تشهد انتخاباتها مشاركة قوية من المساهمين، لاختيار مجلس الإدارة، وقد حددت وزارة الشؤون موعد انتخابات جمعية إشبيلية التعاونية يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، تابعونا مع كل جديد بخصوص تلك الانتخابات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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