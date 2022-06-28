انتخابات جمعية الأندلس والرقعي 2022.. تعرف على الموعد وأماكن التصويت

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية جدول مواعيد انتخابات التعاونيات بالكويت 2022 ومن ضمنها جمعية الأندلس التعاونية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية الأندلس والرقعي التعاونية 2022 والتي تُقام اليوم الثلاثاء، كما نُقدم لكم أماكن التصويت للناخبين وأعضاء الجمعية، كما سنتابع معكم النتائج وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد للجمعية في دورته القادمة.

انتخابات جمعية الأندلس والرقعي التعاونية 2022

تعتبر جمعية الأندلس والرقعي واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت من حيث عدد الأعضاء والميزانية، لذا يحرص الجميع على المشاركة في تحديد أسماء مجلس الإدارة الجديد، موعد انتخابات جمعية الأندلس والرقعي التعاونية اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2022 من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، مكان لجنة الرجال مدرسة إبن الجوزي بنين في النهضة، لجنة النساء مدرسة أم هاني النهضة، تابعونا مع نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين مساء اليوم.