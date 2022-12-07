انتخابات جمعية الرميثية 2022.. تعرف على الموعد

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022 انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مواعيد انتخابات عدد من الجمعيات التعاونية خلال شهر ديسمبر 2022 الجاري ومنها جمعية الرميثية التعاونية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022، وأماكن لجان التصويت للرجال والنساء، كما سنتابع معكم نتائج تلك الانتخابات وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة.

موعد انتخابات جمعية الرميثية التعاونية 2022

تعتبر جمعية الرميثية التعاونية، واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، لذا يحرص معظم المساهمين بها على المشاركة في الانتخابات لتحديد مجلس الإدارة، هذا وسوف يكون موعد انتخابات جمعية الرميثية التعاونية يوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022، التصويت من الساعة 3 مساء حتى 8 مساء، لجان الرجال في مدرسة محمد الشايجي قطعة 12، لجان النساء مدرسة الشهداء قطعة 7، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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