انتخابات جمعية السرة 2022.. تعرف على المواعيد وأماكن التصويت

تُعقد انتخابات جمعية السرة التعاونية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد وأماكن لجان انتخابات جمعية السرة 2022 للرجال والنساء، كما سنتابع معكم نتائج تلك الانتخابات وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد.

انتخابات جمعية السرة التعاونية 2022

موعد انتخابات جمعية السرة التعاونية 2022 اليوم الخميس، تبدأ اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 5 مساء حتى الساعة 9 من مساء اليوم، لجان الانتخابات للرجال والنساء في مدرسة لولوه ملا صالح الربيعة الإبتدائية بنات، التصويت بالبطاقة المدنية الأصلية، تابعونا مع النتائج وأسماء الفائزين.