انتخابات جمعية الشعب التعاونية 2022.. تعرف على الموعد ومكان اللجنة للمشاركة

أعلنت وزارة الشؤون عن جدول مواعيد الانتخابات لاختيار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في دولة الكويت، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية الشعب التعاونية 2022 ومكان لجنة الانتخابات، هذا وتعتبر جمعية الشعب واحدة من أكبر الجمعيات في دولة الكويت، ويحرص أعضاء الجمعية على المشاركة في انتخاباتها لتحديد أسماء مجلس إدارتها,.

موعد انتخابات جمعية الشعب التعاونية ومكان اللجنة 2022

تُعقد انتخابات جمعية الشعب التعاونية اليوم الأحد 19 يونيو 2022، هذا وقد بلغ عدد المرشحين المتنافسين في تلك الانتخابات 14 مرشحًا، الانتخابات تُعقد في مدرسة علي بن أبي طالب من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، تابعونا مع نتيجة وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية الشعب، وذلك بعد نهاية الفرز، الذي يبدأ بعد الثامنة مساء.