انتخابات جمعية الشعب التعاونية 2022.. تعرف على الموعد ومكان اللجنة للمشاركة

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية الشعب التعاونية 2022 انتخابات جمعية الشعب التعاونية 2022

أعلنت وزارة الشؤون عن جدول مواعيد الانتخابات لاختيار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية في دولة الكويت، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية الشعب التعاونية 2022 ومكان لجنة الانتخابات، هذا وتعتبر جمعية الشعب واحدة من أكبر الجمعيات في دولة الكويت، ويحرص أعضاء الجمعية على المشاركة في انتخاباتها لتحديد أسماء مجلس إدارتها,.

موعد انتخابات جمعية الشعب التعاونية ومكان اللجنة 2022

تُعقد انتخابات جمعية الشعب التعاونية اليوم الأحد 19 يونيو 2022، هذا وقد بلغ عدد المرشحين المتنافسين في تلك الانتخابات 14 مرشحًا، الانتخابات تُعقد في مدرسة علي بن أبي طالب من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، تابعونا مع نتيجة وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية الشعب، وذلك بعد نهاية الفرز، الذي يبدأ بعد الثامنة مساء.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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