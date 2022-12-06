انتخابات جمعية الفردوس التعاونية 2022.. تعرف على الموعد

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية الفردوس التعاونية 2022 انتخابات جمعية الفردوس التعاونية 2022

يحرص مساهمو جمعية الفردوس التعاونية على المشاركة في الانتخابات لتحديد أعضاء مجلس الإدارة الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية الفردوس التعاونية 2022، كما سنتابع معكم نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين فيها، وسوف تُقام الانتخابات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

موعد انتخابات جمعية الفردوس التعاونية 2022

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن موعد انتخابات جمعية الفردوس التعاونية هو يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 الجاري، فتح صناديق الاقتراع من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 8 مساء، لجان الرجال سوف تكون في مدرسة إبراهيم مهنا المهنا المتوسطة بنين، لجان النساء مدرسة الوليد بن عبد الملك الإبتدائية بنين، تابعونا مع النتائج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من يستحق المعاش بعد وفاة صاحبة في الكويت؟

أخبار العالم

من هو صالح الملا أمين عام مجلس الوزراء الجديد في الكويت؟