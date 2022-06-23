انتخابات جمعية القادسية التعاونية 2022.. تعرف على الموعد ومكان اللجنة

يترقب الجميع حاليًا موعد انتخابات جمعية خيطان التعاونية 2022 لاختيار مجلس الإدارة الجديد في دورته القادمة، حيث يحرص معظم أعضاء الجمعية على المشاركة في تلك الانتخابات قبل كل دورة جديدة، هذا وتعتبر جمعية القادسية التعاونية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت من حيث عدد الأعضاء والميزانية، هذا ويحرص كل مجلس جديد على تقديم أفضل الخدمات للأعضاء.

انتخابات جمعية القادسية التعاونية 2022

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية جدول مواعيد انتخابات التعاونيات في الكويت، موعد انتخابات جمعية القادسية يوم الخميس 30 يونيو 2022، من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء، لجنة الرجال في مدرسة سيف الدولة المتوسطة بنين قطعة 9، لجنة النساء مدرسة روضة عمر بن عبد العزيز قطعة 7، تابعونا مع نتائج انتخابات جمعية القادسية التعاونية وأسماء الفائزين بعد انتهاء الفرز مساء الخميس القادم.