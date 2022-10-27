انتخابات جمعية النسيم التعاونية 2022.. تعرف على مكان التصويت – النتائج بعد الفرز

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية النسيم التعاونية انتخابات جمعية النسيم التعاونية

وجهت جمعية النسيم التعاونية الدعوة لكل مساهميها ممن هم فوق سن 21 سنة للمشاركة في انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد، حيث نُقدم لكم مواعيد وأماكن التصويت في انتخابات جمعية النسيم التعاونية التي تتم اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، كما سنتابع معكم نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، وتعتبر جمعية النسيم واحدة من أكبر التعاونيات على مستوى الكويت.

انتخابات جمعية النسيم التعاونية 2022

نتيجة وأسماء الفائزين في انتخابات جمعية النسيم التعاونية سوف تظهر بعد نهاية الفرز وسوف نتابعها معكم بالأرقام عند ظهورها، مواعيد التصويت في انتخابات جمعية النسيم اليوم الخميس من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء، مكان لجان تصويت الرجال في مدرسة حمود الصباح المتوسطة بمنطقة النسيم، لجان النساء في مدرسة المطوعة شريفة العمر بمنطقة العيون.

المشاركة في انتخابات جمعية النسيم التعاونية 2022 اليوم الخميس سوف تكون عن طريق البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة لمن الأمر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ولن يعتمد صورة عن البطاقة المدنية للتصويت، سوف يبلغ عدد أسماء الفائزين في الانتخابات أربعة مرشحين، تابعونا مع النتائج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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