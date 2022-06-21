انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022.. تعرف على مكان لجنة التصويت

بدأت بالفعل انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022 لتحديد أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجدد للدورة القادمة، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير موعد ومكان لجنة انتخابات جمعية بيان التعاونية ونتائج الانتخابات وأسماء مجلس الإدارة، يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت منذ فترو عن جدول انتخابات التعاونيات في كل مناطق الكويت.

انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022

تعتبر جمعية بيان واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، ويحرص أعضاء الجمعية على المشاركة في تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد، موعد انتخابات جمعية بيان اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2021 من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء مكان اللجنة الانتخابية في مدرسة زكريا الأنصاري للرجال ومدرسة بيان المتوسطة بنات، التصويت بالبطاقة الشخصية، تابعونا مع النتائج بعد نهاية الفرز.