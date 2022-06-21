انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022.. تعرف على مكان لجنة التصويت

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022 انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022

بدأت بالفعل انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022 لتحديد أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجدد للدورة القادمة، هذا ونتابع معكم من خلال هذا التقرير موعد ومكان لجنة انتخابات جمعية بيان التعاونية ونتائج الانتخابات وأسماء مجلس الإدارة، يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت منذ فترو عن جدول انتخابات التعاونيات في كل مناطق الكويت.

انتخابات جمعية بيان التعاونية 2022

تعتبر جمعية بيان واحدة من أكبر التعاونيات في الكويت، ويحرص أعضاء الجمعية على المشاركة في تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد، موعد انتخابات جمعية بيان اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2021 من الساعة 5 مساء حتى 8 مساء مكان اللجنة الانتخابية في مدرسة زكريا الأنصاري للرجال ومدرسة بيان المتوسطة بنات، التصويت بالبطاقة الشخصية، تابعونا مع النتائج بعد نهاية الفرز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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