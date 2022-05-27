انتخابات جمعية جابر الأحمد التعاونية.. تعرف على موعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022-2023

بعد فترة توقف لأكثر من عامين، تعود من جديد انتخابات تحديد مجالس الإدارات للتعاونيات في دولة الكويت، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الجدول الزمني لانتخابات 44 جمعية تعاونية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية، كما سنتابع معكم أسماء المرشحين كما سنتابع معكم نتائج انتخابات جمعية جابر الأحمد في مساء يوم الانتخابات.

موعد انتخابات جمعية جابر الأحمد التعاونية

تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة عشرة أيام خلال شهر أبريل الماضي، موعد انتخابات جمعية مدينة جابر الأحمد التعاونية سوف يكون يوم 24 أكتوبر 2022 للدورة القادمة 2022-2023، تعتبر جمعية جابر الأحمد واحدة من أكبر وأنجح التعاونيات في دولة الكويت، لذا تكتسب انتخاباتها بأهمية كبيرة لدى كل أعضائها، سوف تسفر تلك الانتخابات عن 9 فائزين تابعونا مع النتائج.