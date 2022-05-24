انتخابات جمعية خيطان التعاونية 2022.. تعرف على الموعد والمكان

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية خيطان انتخابات جمعية خيطان

تُقام انتخابات جمعية خيطان التعاونية اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الدورة القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد الانتخابات ومكان انعقادها اليوم، كما سوف نتابع معكم نتيجة انتخابات جمعية خيطان التعاونية وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة بعد نهاية الفرز لأصوات الناخبين في تلك الجمعية.

انتخابات جمعية خيطان التعاونية 2022 الموعد والمكان

مكان الانتخابات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 هو مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة بنين، موعد انتخابات جمعية خيطان التعاونية من الساعة 5 مساء حتى الساعة الثامنة مساء، سوف يتمكن عضو الجمعية من المشاركة في الانتخابات بالبطاقة المدنية، سوف تكون هناك 10 لجان للرجال و 9 لجان للنساء، يتنافس في تلك الانتخابات 12 مرشحًا على عدد 9 مقاعد، تابعونا مع النتائج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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