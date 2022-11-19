انتخابات جمعية علي صباح السالم 2022.. تعرف على الموعد وأماكن التصويت

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022 انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022

تعتبر جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في دولة الكويت والتي يحرص مساهميها على المشاركة في انتخاباتها لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية علي صباح السالم 2022، وأماكن لجان التصويت للرجال والنساء، كما سنتابع معكم النتائج وأسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد.

انتخابات جمعية علي صباح السالم التعاونية 2022

حددت الشؤون الاجتماعية جدول مواعيد انتخابات التعاونيات على مستوى الكويت، حيث سيكون موعد انتخابات جمعية ضاحية علي صباح السالم يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 لاختيار مجلس الإدارة في الدورة الجديدة، يبدأ التصويت من الخامسة حتى الثامنة من مساء الأحد، لجان الرجال سوف تكون في مدرسة ضرار بن الأزور، الجان النساء في مدرسة الشعيبة، تابعونا مع النتائج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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