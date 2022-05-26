انتخابات جمعية مشرف التعاونية 2022.. تعرف على الموعد

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات جمعية مشرف

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الجدول الزمني لانتخابات إدارات الجمعيات التعاونية في الكويت 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد انتخابات جمعية مشرف التعاونية 2022 وأهم الأخبار وأسماء المرشحين في تلك الانتخابات، كما سنتابع معكم نتائج انتخابات جمعية مشرف بعد انتهاء الفرز في اليوم المحدد لتلك اللانتخابات المرتقبة، يذكر أن انتخابات الجمعيات قد بدأت مع نهائية مايو 2022 بانتخابات جمعية خيطان التعاونية.

انتخابات جمعية مشرف 2022 الموعد

تعتبر جمعية مشرف التعاونية واحدة من أكبر الجمعيات التعاونية في دولة الكويت، ويهتم معظم الأعضاء بالمشاركة في الانتخابات وتحديد مجلس الإدارة، موعد انتخابات جمعية مشرف سوف تكون يوم 7 يونيو 2022، يذكر أن انتخابات الجمعيات قد توقفت لمدة عاميين لتعود مجددًا هذا العام، تابعونا مع كل جديد بخصوص انتخابات جمعية مشرف بخصوص نتائج الانتخابات مساء السابع من يونيو القادم، وأيضا سوف نتابع معكم كل جديد بخصوص أسماء المرشحين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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