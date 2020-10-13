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“انتخابات مجلس الأمة 2020”.. أسماء المرشحين في الدائرة الثانية

بواسطة محمود عطا الله
اسماء المرشحين الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020 اسماء المرشحين الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020

انتخابات مجلس الأمة 2020 في الكويت هي الحدث الأهم والمرتقب خلال الفترة القادمة، وذلك لأهمية المجلس الكبيرة ودوره التشريعي الهام في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الدائرة الثانية من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020، كما سوف نستعرض معكم أهم ملامح البرنامج الانتخابي لمجلس الأمة، ورؤية كل مرشح لدوره في المجلس القادم والذي سوف يستمر لمدة أربعة أعوام قادمة.

1 مدن الدائرة الثانية من انتخابات مجلس الأمة 2020
2 أسماء المرشحين الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020

مدن الدائرة الثانية من انتخابات مجلس الأمة 2020

تُقام انتخابات مجلس الأمة 2020 في دولة الكويت يوم 28 نوفمبر 2020، وسوف يسبق هذا اليوم وقت الحملات الانتخابية لكل المرشحين، هذا ومن المرتقب أن تشهد انتخابات الكويت 2020 منافسة قوية جدًا بين المرشحين، مناطق ومدن الدائرة الثانية الانتخابية في الكويت هي: ضاحية عبدالله السالم، المرقاب، الشويخ، الشامية، القادسية، المنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، مدينة جابر الأحمد، غرناطة، القيروان.

أسماء المرشحين الدائرة الثانية انتخابات مجلس الأمة 2020

الدائرة الثانية في انتخابات الكويت 2020 القادمة هي واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية، ودائمًا ما تشهد منافسة قوية بين المرشحين، للدائرة الثانية 10 مقاعد في مجلس الأمة، يبلغ عدد الناخبين في تلك الدائرة ما يقرب من 65 ألف ناخب وناخبة.

أسماء مرشحي الدائرة الثانية انتخابات مجلس المة 2020
مرزوق الغانم رياض العدساني محمد المطير خليل الصالح
حامد البذالي محمد المقاطع سلمان الحليلة حامد المطر
حمد سيف خالد عايد عالية الخالد عمر الطبطبائي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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