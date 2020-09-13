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“انتخابات مجلس الأمة 2020” أسماء مرشحي الدائرة الرابعة

بواسطة محمود عطا الله
أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

نتابع معكم أسماء مرشحي الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 القادمة في الكويت، تلك الدائرة التي دائمًا ما تشهد منافسة قوية بين المرشحين على مقاعد البرلمان، حيث نقدم لكم أسماء مرشحي القبائل والحضر والمستقلين في انتخابات مجلس الأمة في تلك الدائرة الرابعة التي تضم مناطق: الفروانية، الفردوس، الجهراء، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العارضية، إشبيلية، ضاحية عبدالله المبارك، الصليبية، مدينة سعد العبدالله.

أسماء مرشحي الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

يفوز في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت عشرة مرشحين هم إجمالي مقاعد الدائرة في المجلس، تتنافس بقوة في الدائرة الرابعة قبيلة مطير والتي لها 33 ألف صوت في قاعدة بيانات الناخبين في تلك الدائرة، وقبيلة الرشايدة ولها 27 ألف صوت، وقبيلة عنزة ولها 16 ألف صوت، وقبيلة شمر في الرابعة ولها 11 ألف صوت، ثم ظفير 10 آلاف صوت، والعجمان ولها سبعة آلاف صوت.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
مساعد المطيري فرز الديحاني جسار الجسار
علي الدقباسي شعيب المويزري عبدالله فهاد
عسكر العنزي سلطان اللغيصم مبارك الحجرف
يوسف محمد البذالي
قائمة الأسماء غير نهائية وغير كاملة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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