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انتخابات مجلس الأمة 2020.. الموعد وأسماء المرشحين

بواسطة محمود عطا الله
انتخابات مجلس الأمة 2020 انتخابات مجلس الأمة 2020

انتخابات مجلس الأمة 2020 هو الحدث الأبرز والمرتقب في دولة الكويت، حيث نقدم من خلال هذا التقرير متابعة مستمرة لكل أحداث وأخبار انتخابات الكويت 2020، كما نقدم لكم موعد تلك الانتخابات، وأسماء المرشحين في الدوائر الخمسة، ويبدو أن الانتخابات القادمة سوف تشهد منافسة قوية بين كل المرشحين على مقاعد البرلمان، ويعتبر مجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت.

1 موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت
2 الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في دولة الكويت خمس دوائر، بينما يبلغ عدد مقاعد مجلس الأمة 50 مقعدًا، حيث يفوز في كل دائرة انتخابية 10 مرشحين، يبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بدولة الكويت ما يقرب من 575 ألف ناخب وناخبة، موعد الدعوة لانتخابات الكويت سوف تكون يوم 26 سبتمبر 2020، على أن يكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 يوم 28 نوفمبر 2020، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.

الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020

تعتبر الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 واحدة من أقوى الدوائر الانتخابية وأكبرها، حيث يقترب عدد الناخبين في تلك الدائرة من 150 ألف ناخب وناخبة، المرشحين في الدائرة الرابعة تتبعهم المناطق التالية: الفروانية، الفردوس، الجهراء، العمرية، الرابية، الرقعي، الأندلس، جليب الشيوخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صيهد العوازم، الرحاب، العضيلية، العارضية، إشبيلية، ضاحية عبدالله المبارك، الصليبية، مدينة سعد العبدالله.

أسماء المرشحين الدائرة الرابعة انتخابات مجلس الأمة 2020
الأسماء حتى الآن غير نهائية
مساعد المطيري فرز الديحاني جسار الجسار
علي الدقباسي شعيب المويزري عبدالله فهاد
عسكر العنزي سلطان اللغيصم مبارك الحجرف
يوسف محمد البذالي
قائمة الأسماء غير نهائية وغير كاملة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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