انتخابات مجلس الأمة 2022.. أنباء عن تحديد موعد فتح باب الترشح

أكدت مصادر مطلعة في الكويت، إنه سوف يتم الكشف عن الجدول الزمني وموعد انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويتي، وذلك سيتم يوم الغد الإثنين 8 أغسطس 2022، في حين أكدت عدة تقارير صحفية كويتية، أن موعد فتح باب الترشح سوف يكون يوم 18 أغسطس 2022 القادم، تأتي تلك الأخبار، بعد ساعات قليلة من صدور مرسوم حل مجلس الأمة السابق، حيث بدأت على الفوز عمليات التجهيز للانتخابات العامة القادمة في الكويت.

موعد انتخابات مجلس الأمة 2022

ينص الدستور الكويتي في حال حل مجلس الأمة، أن تُعقد انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين (60 يومًا) من نشر مرسوم حل المجلس القديم، عليه يكون موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 خلال 60 يومًا من حل المجلس القديم، هذا وينص القانون، إنه في حال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال تلك المدة، يعود المجلس القديم بكامل صلاحياته.

انتخابات مجلس الأمة 2022

تُقام في خمس دوائر انتخابية، يُنتخب في كل دائرة 10 نواب، ليكون إجمالي عدد الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022 خمسين عضوًا يمثلون الشعب الكويتي، هذا ومن المرتقب أن تشهد الانتخابات القادمة منافسة كبيرة في كل الدوائر بين المرشحين.