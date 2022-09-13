انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على أسماء مرشحي الدائرة الأولى

كشفت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكويتية 2022 عن اسماء المرشحين في كل الدوائر الخمسة في الدولة، كما كشفت عن أعداد الناخبين في كل دائرة، نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022، هذا وتُجرى الانتخابات الكويتية يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 الجاري، وتأتي الدعوة لتلك الانتخابات بعد حل المجلس السابق.

أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022

بعد غلق باب الترشح، وصل عدد أسماء المرشحين في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2022 في حولي وميدان حولي والرميثية وشرق ودسمة والدعية والشعب وضحية مبارك العبدالله الجابر ومشرف وبيان وسلوى وبنيد القار والبدع والمطبة وجزيرة فيلكا 53 مرشحًا ومرشحة، عدد الناخبين في تلك الدائرة 1 الانتخابية يصل إلى 100 ألف ناخب وناخبة، من المرتقب أن تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين.

ضمن أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت عدد من النواب من فازوا في مجلس الأمة السابق، ومنهم من فازوا في المجالس الماضية، هذا وتستعد كل أجهزة الكويت حاليًا لتمر الانتاخبات القادمة بنجاح، مع كل توفير كافة سبل التيسير على الناخبين.