انتخابات مجلس الأمة 2022.. تعرف على أسماء مرشحي الدائرة الأولى

بواسطة محمود عطا الله
أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022 أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022

كشفت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكويتية 2022 عن اسماء المرشحين في كل الدوائر الخمسة في الدولة، كما كشفت عن أعداد الناخبين في كل دائرة، نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022، هذا وتُجرى الانتخابات الكويتية يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 الجاري، وتأتي الدعوة لتلك الانتخابات بعد حل المجلس السابق.

أسماء المرشحين الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022

بعد غلق باب الترشح، وصل عدد أسماء المرشحين في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2022 في حولي وميدان حولي والرميثية وشرق ودسمة والدعية والشعب وضحية مبارك العبدالله الجابر ومشرف وبيان وسلوى وبنيد القار والبدع والمطبة وجزيرة فيلكا 53 مرشحًا ومرشحة، عدد الناخبين في تلك الدائرة 1 الانتخابية يصل إلى 100 ألف ناخب وناخبة، من المرتقب أن تشهد تلك الدائرة منافسة كبيرة بين المرشحين.

ضمن أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2022 الكويت عدد من النواب من فازوا في مجلس الأمة السابق، ومنهم من فازوا في المجالس الماضية، هذا وتستعد كل أجهزة الكويت حاليًا لتمر الانتاخبات القادمة بنجاح، مع كل توفير كافة سبل التيسير على الناخبين.

أسماء مرشحي الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة 2022
أسامة الشاهين حسن جوهر حسن كاظم حمد المدلج
خالد القلاف داود معرفي عادل الدمخي عبدالله المضف
علي الموسوي عيسى الكندري غدير أسيري فهد الحساوي
مبارك الحريص محمد العازمي محمد الهدية مخلد العازمي
أحمد الشحومي يوسف الجبعة أسامة الزيد خالد العازمي
خالد العميرة صالح عاشور علي حسين عبد العزيز بومجداد
علي القطان مكي القديحي إبراهيم الخميس سميرة الشطي
علي العلي يوسف الكتيتي علي دشتي عبد الرزاق حيدر
فاضل الأطرم يوسف الغريب مبارك العتيبي فاخر القلاف
محمد عيسى جمال القناعي باسل البحراني يوسف طاهر
مشعل الجويسري عيسى حجي وليد القبندي فاخر حيدر
هاني حسين وسمي الوسمي حمد روح الدين أحمد قري
خالد الشطي فاطمة الصفار علي حلاة عدنان الصالح
حسين الشمالي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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