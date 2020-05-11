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انتصار إفريقى جديد على كورونا.. هكذا هزمت موريشيوس الوباء المتحول

بواسطة أسماء فتحي

منذ اللحظة الأولى التي تم الإعلان فيها عن وجود فيروس جديد في دولة الصين وأبعاد انتقال هذا الفيروس وانتقاله السريع وجميع الدول عبر العالم تسعى بكل ما أوتيت من قوة لردعه في محاولات مستميتة للانتصار عليه خاصة وأنه يدمر كل شئ ومالذلك من مردود مباشر على الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي.

اعلنت قبل فترة وجيزة دولة الصين عن سيطرتها على الوضع وسرعان ماحدثت لها انتكاسة بالعودة لتسجيل حالات جديدة ولكنها لازالت مسيطرة على الوضع ومتحكمة فيه الى حد بعيد ولكن زمام الأمر فلت في كثير من الدول من خلال تسجيل أعداد للوفيات ليست بالقليلة بل وصلت لحد الكارثية في ايطاليا وايران على سبيل المثال والجميع يبذل ما لديه من مال وعلم للوصول الى لقاح وتحجيم الوضع الوبائي الداخلية.

دولة افريقية جديدة تعلن عن سيطرتها على فيروس كورونا:

أعلنت جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي أنها أصبحت خالية من فيروس كورونا المتحول “كوفيد 19″، مؤكدة على عدم وجود أية حالات جديدة خلال الـ 15 يوم الأخيرة رغم الاستمرار في فحص المواطنين البالغ عددهم الاجمالي نحو 1.3 مليون نسمة.

وأعلنت جزيرة موريشيوس أنها قامت بفحص 74 ألف حالة وتم التأكد التام من عدم وجود إصابات جديدة لديها خلال الأسبوعين المنصرمين.

الأسباب التي جعلت موريشيوس تتمكن من السيطرة على الفيروس:

لم تعلن جزيرة موريشيوس عن تفاصيل دقيقة لتعاملها مع فيروس كورونا المتحول “كوفيد 19″، ولكنها أعلنت أنه فور اكتشاف حالات جديدة لديها تم غلق البلاد بشكل كامل لمدة شهرين.

وأن اجمالي الاصابات بلغ نحو 332 حالة تعافى من بينهم 322 حالة وتوفي منهم 10 حالات.

أسماء فتحي
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