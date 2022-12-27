انطلاق مهرجان المنتج الوطني في جمعية صباح الأحمد التعاونية من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الخميس

بواسطة محمود عطا الله
مهرجان المنتج الوطني بجمعية صباح الأحمد 2022 مهرجان المنتج الوطني بجمعية صباح الأحمد 2022

تحت رعاية المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية، يُقام مهرجان المنتج الوطني في جمعية مدينة صباح الأحمد لدعم المزارع الكويتي، يستمر مهرجان المنتج الوطني لمدة ثلاثة أيام من اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر حتى الخميس 29 ديسمبر 2022، يُعرض في مهرجان جمعية صباح الأحمد التعاونية منتجات المزارع الكويتية الزراعية من الخضروات والفاكهة وغيرها، وهي منتجات ذات جودة عالية إلى جانب الأسعار المناسبة والجيدة، يقام المهرجان في السوق المركزي E بالجمعية.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية المهندسة مي البغلي تقوم بجهود كبيرة في كافة المجالات منذ توليها مهام الوزارة، ومن تلك الجهود دعم المزارع والمنتج المحلي، وكانت الوزيرة قد التقت في مكتبها منذ ساعات مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيد علي الفهد وعدد من المزارعين والمنتجين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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