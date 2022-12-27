انطلاق مهرجان المنتج الوطني في جمعية صباح الأحمد التعاونية من اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الخميس

تحت رعاية المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية، يُقام مهرجان المنتج الوطني في جمعية مدينة صباح الأحمد لدعم المزارع الكويتي، يستمر مهرجان المنتج الوطني لمدة ثلاثة أيام من اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر حتى الخميس 29 ديسمبر 2022، يُعرض في مهرجان جمعية صباح الأحمد التعاونية منتجات المزارع الكويتية الزراعية من الخضروات والفاكهة وغيرها، وهي منتجات ذات جودة عالية إلى جانب الأسعار المناسبة والجيدة، يقام المهرجان في السوق المركزي E بالجمعية.

يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية المهندسة مي البغلي تقوم بجهود كبيرة في كافة المجالات منذ توليها مهام الوزارة، ومن تلك الجهود دعم المزارع والمنتج المحلي، وكانت الوزيرة قد التقت في مكتبها منذ ساعات مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السيد علي الفهد وعدد من المزارعين والمنتجين.