انفجار في حفل الفنانة ماريا قحطان تعرف على الحقيقة كاملة ورسالة الطفلة لجمهورها

نشرت تقارير إعلامية يمنية يوم أمس الخميس أنباء عن حدوث أنفجار قنبلة في الحفل الخاص بالفنانة الصغيرة ماريا قحطان في ملعب المنصورة بمدينة عدن، وذكرت التقارير أن عدد من القتلى والجرحى قد سقطوا جراء هذا الانفجار، ولكن بعد ذلك أكتشفت الحقيقة كاملة، وهي قيام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية الصنع خلف أسوار الملعب، ومع سماع الحضور لصوت الانفجار حدثت حالة من الهلع والفزع، وتدافع الحضور للخروج، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات جراء هذا الحادث.

كما خرجت علينا الفنانة الصغيرة ماريا قحطان لتطمئن الجميع عبر صفحاتها على التواصل الإجتماعي قائلة ” أنا الآن في مقر إقامتي.. وسيل الاتصالات التي لم تنقطع للاطمئنان عني”.

أحد أقارب الفنانة ماريا قحطان يوضح الحقيقة كاملة حول حادث ملعب المنصورة بمدينة عدن:

فيما ذكر أحد أقارب الطفلة أن الحفل كان يسير على مايرام، وكان هناك حضور كثيف وتفاعل كبير وبعد الانتهاء من الحفل غادرنا الملعب، ونحن في طريق العودة وصلتنا أنباء إلقاء قنبلة صوت وسط الحضور، ولم يسقط أي قتيل أو جريح لينفي ما أثارته بعض وسائل الإعلام.

من جانبه أوضح المخرج التلفزيوني والمسؤول الإعلامي للطفلة ماريا قحطان أن القنبلة الصوتية انفجرت خارج الملعب وليس داخله قبل لحظات قليلة من إنتهاء الحفل مؤكداً على عدم سقوط خسائر في الأرواح، ودعا وسائل الإالطفلة ماريا قحطانعلام تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار.

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