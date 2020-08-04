انفجار قوي هز بيروت والحصيلة الأولية أكثر من 2500 مصاب و27 قتيلا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، عن وقوع انفجار قوي هز بيروت مما أسفر عن وقوع أكثر من 2500 جريح و27 قتيلا كحصيلة أولية حسب وزير الصحة اللبناني، وافاد مركو الزلازل الأردني أن انفجار بيروت يعادل هزة بقوة 4.5 درجات على ريختر، وعن تفاصيل الانفجار حسبما أفادت به الوكالة أن حريقًا اندلع اليوم في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت ضمن مستودع للمفرقعات، وسُمع بعده دوي انفجارات في المكان غطت أصداؤه بيروت وضواحيها، وعلى الفور سارعت فرق الإطفاء إلى المكان لإخماد الحريق.

انفجار بيروت

أضرار كبيرة وإصابات لا تُحصى

وأشارت الوكالة إلى أن الإنفجار تسبب بقوع إصابات لا تُحصى وتضرر في المباني والسيارات الواقعة في محيط الكارنتينا والجوار، ونقلت وسائل إعلام عن مستشفى في بيروت العاصمة أن “طاقمنا الطبي يتولى علاج أكثر من 500 مصاب جراء انفجار بيروت ولا يمكنه استقبال المزيد”، في حين ذكرت وسائل إعلام أن الإصابات تعدت الألف حتى لحظة كتابة الخبر.

اجتماع طارئ

ومن جهته الرئيس اللبناني ميشال عون دعا لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع في قصر الرئاسة في بعبدا لبحث تطورات الوضع، وطلب نقل الجرحى وتقديم العلاجات والاسعافات لهم مجانا على نفقة وزارة الصحة ، وتأمين الإيواء للعائلات التي تعرضت منازلهم للأضرار وتشردوا منها نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات، حيث تضررت من الإنفجار مئات الأبنية في محيط عدة كيلومترات من مكان الحادث، فيما نقلت وكالة فرانس برس أن صدى الانفجار وصل إلى جزيرة قبرص، التي تبعد 240 كيلو مترًا عن بيروت.

سبب الإنفجار

ورجح اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني أن يكون الانفجار الضخم في مرفأ بيروت ناجمٌ عن مواد “مصادرة وشديدة الانفجار”، وقال للصحفيين أثناء تفقده للمكان : “يبدو أن هناك مخزنًا لمواد مصادرة منذ سنوات وهي شديدة الانفجار”، وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن “الانفجار ناجم عن مادة (تي. أن. تي) شديدة الانفجار، والتي وصلت إلى المرفأ بعد فتحه بعد إغلاقه 5 أيام بسبب فيروس كورونا.