42 قتيلا في انفجار كنيستين وفندقين في سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية، عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 42 قتيلا على الأقل نتيجة الانفجارات التي استهدفت كنيستين وفندقين في العاصمة السريلانكية ومدن مجاورة أخرى، وذلك بالتزامن مع احتفالات قداس الفصح.

ارتفاع ضحايا انفجار كنيستين وفندقين بسريلانكا

وأفادت تقارير محلية صحفية اليوم الأحد الموافق 21-4-2019 عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في انفجار كنيستين وفندقين في العاصمة السريلانكية ومدن مجاورة أخرى وذلك تزامنا مع احتفالات عيد القيامة.

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انفجار كنيستين وفندقين بسريلانكا

ووقع انفجارات مدوية ودامية صباح اليوم، وكانت استهدفت كنيسة وفندقين في كولومبو بسريلانكا، وكنيسة أخرى في نيجومبو، شمال العاصمة تزامنا مع احتفالات عيد القيامة.

تقارير رويترز

وأوضح أحد أفراد الشرطة السريلانكية أن الانفجار كان في كنيسة سان أنتوني في كوتشسيكاد بكولومبو، وأن عدد الضحايا 20 شخصا وإصابة 280 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك وفق تقارير نقلتها رويترز.

لقطات تليفزيونية

وأظهرت اللقطات التليفزيونية في مستشفى كولومبو وصول العديد المصابين والمتوفين، وانتشار عناصر الأمن والإسعاف في مناطق الهجوم كما أظهرت اللقطات الكثير من الضحايا على الأرض.

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