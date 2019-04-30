انقلاب عسكري في فنزويلا.. والمعارضة تصور فيديو بقاعدة الجيش

دعا خوان غوايدو، زعيم المعارضة في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، إلى انتفاضة عسكرية في البلاد ضد نظام الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، إذ اعتبرت حكومة الأخير أن ما تدعو له المعارضة ما هو إلى انقلاب عسكري المراد منه العصف بالبلاد منذ أشهر، وهو ما تريده لصناعة أزمة سياسية، تودي بفنزويلا.

دعوة لإنهاء حكم مادورو

وتعهد زعيم المعارضة، غوايدو، أنه سوف ينهي على نظام الحكم الحالي لمادورو والذي استمر لقرابة 6 سنوات، وقال: «حان الوقت من أجل إنهاء حكم مادورو»، وذلك في تسجيل مصور داخل القاعدة الجوية بالعاصمة كراكاس يظهر فيه وهو محاط بجنود.

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فيديو القاعدة الجوية

والمعتقد أن الفيديو تم التقاطه في ساعات الفجر اليوم الثلاثاء، في «لا كارلوتا»، بالقاعدة الجوية العسكرية الرئيسية في العاصمة كراكاس.

مدة الفيديو

وخلال الفيديو الذي استمر لمدة 3 دقائق قال غوايدو: «إن الجنود الذين سيخرجون إلى الشوارع سيتصرفون لحماية دستور فنزويلا»، وذلك وفق ما نشرته وكالة «رويترز».

ظهور لوبيز

ويظهر في الفيديو عشرات الجنود الذين يحيطون غوايدو زعيم المعارضة ومساعده ليوبولدو لوبيز، إذ كان الأخير تحت الإقامة الجبرية لقيادته بسبب حملة معادية لنظام الرئيس مادورو عام 2014.

الدعوة للخروج للشارع

ويذكر أن غوايدو، الذي عين نفسه رئيسا لفنزويلا من أشهر ماضية، حرص على دعوة المواطنين للخروج إلى الشارع في احتجاج سلمي على حكم مادورو، بسبب ما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية.

القوات المسلحة

وقال غوايدو: «شعب فنزويلا، عليه الخروج لدعم الديمقراطية وعودة الحرية»، ودعا الشعب للتوجة للقاعدة الجوية، وأضاف أن القوات المسلحة اتخذت القرار السليم، لدعم الدستور.

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