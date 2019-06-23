انقلاب؟ مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد حارسه بالرصاص

أفادت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الأحد، منذ قليل مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي سياري ميكونين، على يد حارسه برصاص سلاحه الشخصي.

مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي

ويذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أكد يوم الإثنين من الأسبوع الماضي أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وظهر رئيس الوزراء ببزته العسكرية في تصريح ألقاء عبر التليفزيون الوطني.

محاولة انقلاب

وأفادت وسائل إعلام رسمية إثيوبية اليوم الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره عمدا قُتلا خلال محاولة انقلاب في الولاي، كما أضافت أن رئيس الولاية أمباتشو ميكونين ومستشاره قد تعرضا سابقا يوم السبت الماضي للهجوم في مكتبيهما.

وصدر بيان رسمي بالحادث بأن رئيس الحكومة المحلية تم قتله هو ومساعده بعد اقتحام مسلحين لمكتبيهما، بينما صرح رئيس الوزراء أبي أحمد أن رئيس أركان الجيش تعرض لإصابة بطلق ناري خلال محاولة الانقلاب على يد حارسه .

التليفزيون الإثيوبي يعلن مقتل رئيس الأركان

وأعلن التلفزيون الإثيوبي، الأحد، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة انقلاب أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.