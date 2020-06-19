اهم قرارات مجلس الوزراء الكويتي ومواعيد تمديد الحظر في الكويت الجديدة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي يوم أمس الخميس عن تمديد العمل علي خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وصرح رئيس مركز التواصل الحكومي بالكويت والمتحدث باسم الحكومة طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء أن تقرر العمل بالمرحلة الأولي الخاصة بخطة عودة الحياة حتي يتم تحقيق معدلات ومؤشرات ونتائج تسمح للانتقال للمرحلة التالية، وسوف تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المؤشرات والنتائج الطبية.

تمديد الحظر في الكويت

وإعلام مجلس الوزراء من خلال تقرير بهذا الشأن في الأسبوع المقبل، وأشار إلي أن مجلس الوزراء قرر تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي ليبدأ من الساعة السابعة مساء ويستمر حتي الخامسة صباحا يوميا أعتبارا من صباح يوم الأحد القادم، وهذا القرار جاء بناء علي تقرير وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، يفيد بتحسين المعدلات الطبية المرتبة علي عزل بعض المناطق وإلغاء العزل التام.

قرارات مجلس الوزراء الكويتي

المفروض علي كل من منطقة النقرة، وحولي والطبية والقطع في منطقة خيطان أعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو 2020 م، وبشأن الضوابط الخاصة بالسماح للسفر للمواطنين بخارج البلاد من خلال الجو كلف وزير الداخلية والجهات المعنية بتنفيذ القرار وفقا للضوابط التالية.

السماح للسفر لحالات الصحية الحرجة وبشرط أن حالتهم تسمح للسفر وعلي نفقتهم الخاصة.

الطلاب الذين يدرسون بالخارج ويستلزم سفرهم للخارج لأداء اختبارات أو القبول بالمعاهد والجامعات، ومرافقه إن لزم الأمر للاطمئنان عليه.

السفر للمواطن أو المواطنة في حالة لديه زوج أو زوجة أجنبية بالخارج.

مواطن مقيم بالخارج.

مجلس الوزراء الكويتي

كما حددت وزارة الداخلية الكويتية حالات أخري للسفر بشرط أن لا تقل مدة السفر عن 30 يوم وفقا للشروط التالية :