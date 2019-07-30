“اختبر قوة تركيزك” هناك 7 اختلافات بين الصورتين .. شارك بالإجابة الآن

التركيز وقوة الملاحظة لا يتميز بها الكثير من الناس، ولهذا يمكنك اختبار قوة الملاحظة والتركيز من خلال معرفة الفرق والاختلاف بين الصورتين، فمن المهم جداً أن يكون الإنسان قوي الملاحظة والتدقيق في الأشياء حيث تجعله يفهم طبيعة الأشياء التي تظهر أمامه بشكل واضح في حياته بعمق، وأن قوة التركيز في الأسئلة التي تطرح أمام الشخص تجعله يصل الى الاجابة الصحيحة بوضوح وبساطة، والتركيز والتدقيق يساعد الشخص في اتخاذ القرار الصحيح، ولهذا نجد الأشخاص الأكثر نجاحاً والذين لا ينخدعون بسهولة هم الأشخاص الذين يتميزون بقوة الملاحظة للأشياء وهذا ما يجعلهم يتخذون القرارات الصحيحة ويقدرون المواقف بقدرها، ولهذا نضع لكم صورة بها رسمتين لبنت بصورة كرتونية، حيث يوجد 7 اختلافات في الصورتين ويمكنك المشاركة بتعليق اسفل المقالة عن هذه الاختلافات.

اوجد الفرق بين الصورتين

الصورة التالية بها رسمة لطفلة تحمل في يدها “آيس كريم” وعليك إيجاد أحد الفروقات لتختبر قوة ملاحظتك للأشياء، وإذا وجدت السبع فروقات بين الصورتين فأنت شخص قوي الملاحظة بصورة استثنائية.

اذا كنت من هواة مسابقات اختلاف الصور فأنت بالطبع تحب أن تنمي قدرة الملاحظة لديك، والتي حتماً ستفيدك بشكل كبير في الحياة، وتستطيع أن تقدر الأشياء وفقاً لحقيقتها، ولهذا طرحنا هذه المسابقة على قرائنا اليوم، ويمكنكم متابعة المقالة باستمرار لمشاهدة الاختلاف بين الصورتين الذي يجيب عليه القراء.

ننتظر تعليقاتكم اسفل المقالة لايجاد الاختلاف بين الرسمتين