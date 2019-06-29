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ايميلات شركات الكويت Kuwait يمكنك تقديم C.V إليها .. اكثر من 130 ايميل شركة مع الأسماء

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ايميلات شركات الكويت Kuwait يمكنك تقديم C.V إليها .. اكثر من 130 ايميل شركة مع الأسماء
ايميلات شركات في الكويت

قمنا بتجميع وإضافة أكثر من 130 شركة في الكويت والأكثر شهرة، حتى يسهل على الراغبين في التقديم في وظائف الشركات الكويتية من مختلف دول العالم، وذلك عن طريق إرسال السيرة الذاتية CV عبر البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في التقدم إليها، فلا داعي لأن تبحث كثيرا عن شركات الكويت بعد الآن، فيمكنكم الاطلاع على القوائم التالية التي تحتوي على ايميلات مختلفة لمعظم الشركات الكويتية الأكثر شهرة، والتي تعطي رواتب عالية، وذلك حتى يتقدم إليها الباحثين عن عمل سواء المقيمين في دولة الكويت أو من الدول المختلفة، واليكم ايميلات الشركات مقسمة إلى قسمين.

ايميلات شركات الكويت – القسم الأول

مسلسل الايميل – البريد الإلكتروني اسم الشركة
1 شركة مشاريع الكويت القابضه ( كيبكو ) [email protected]
2 شركة الشال للإستثمار والإستشارات [email protected]
3 الشركه الكويتيه للإستثمار [email protected]
4 شركة المركز المالي الكويتي [email protected]
5 كامكو [email protected]
6 كميفك [email protected]
7 الشركه الكويتيه للمقاصه [email protected]
8 مؤسسة الخليج للإستثمار [email protected]
9 بوبيان كابيتال [email protected]
10 شركة التعمير للإستثمار العقاري [email protected]
11 الشركه الأولى للإستثمار العقاري [email protected]
12 الشركه الكويتيه للإستثمار [email protected]
13 شركة مشاريع الكويت القابضه [email protected]
14 الشركه الدوليه للإجاره والإستثمار [email protected]
15 الشركه الأهليه للإستثمار [email protected]
16 شركة الساحل للتنميه والاستثمار [email protected]
17 شركة المستثمر الدولي [email protected]
18 بيت الأوراق الماليه [email protected]
19 الشركه الدوليه للتمويل [email protected]
20 مجموعة عارف الإستثماريه [email protected]
21 شركة الأمان للإستثمار [email protected]
22 الشركه الأولى للإستثمار [email protected]
23 شركة المال للإستثمار [email protected]
24 بيت الإستثمار الخليجي [email protected]
25 شركة أعيان للإجاره والاستثمار [email protected]
26 شركة بيان للإستثمار [email protected]
27 بيت الإستثمار العالمي ( جلوبل ) [email protected]
28 الشركه الكويتيه للتمويل والاستثمار [email protected]
29 الشركة الخليجية الدوليه للإستثمار [email protected]
30 شركة كويت إنڤست القابضه [email protected]
31 شركة تمويل الإسكان [email protected]
32 شركة المدار للتمويل والاستثمار [email protected]
33 شركة الديره القابضه [email protected]
34 شركة مجموعة برقان القابضه [email protected]
35 الشركة الوطنية الدوليه [email protected]
36 شركة إكتتاب القابضه [email protected]
37 شركة القرين القابضه [email protected]
38 شركة صكوك القابضه [email protected]
39 شركة المدينة للتمويل والاستثمار [email protected]
40 شركة التمدين الإستثماريه [email protected]
41 شركة داماك الكويتية القابضه [email protected]
42 شركة العقارات المتحده [email protected]
43 الشركة الوطنية العقاريه [email protected]
44 شركة لؤلؤة الكويت العقاريه [email protected]
45 شركة المصالح العقاريه [email protected]
46 شركة الإتحاد العقاريه [email protected]
47 شركة الإنماء العقاريه [email protected]
48 شركة المباني [email protected]
49 شركة إنجازات للتنمية العقاريه [email protected]
50 شركة جيزان العقاريه [email protected]
51 الشركة الدوليه للمنتجعات [email protected]
52 الشركة التجارية العقاريه [email protected]
53 شركة سنام العقاريه [email protected]
54 شركة عقار للإستثمارات العقاريه [email protected]
55 شركة المزايا القابضه [email protected]
56 الشركة الكويتية العقاريه [email protected]
57 شركة الدار الوطنية للعقارات [email protected]
58 شركة الثمار الدوليه القابضه [email protected]
59 شركة المشروعات الكبرى العقاريه [email protected]
60 شركة مجموعة المستثمرون القابضه [email protected]

ايملات الشركات في الكويت – القسم الثاني

61 الشركة الوطنية للصناعات الإستهلاكيه [email protected]
62 شركة أركان الكويت العقاريه [email protected]
63 شركة الأرجان العالميه العقاريه [email protected]
64 شركة منشآت للمشاريع العقاريه [email protected]
65 شركة دبي الأولى للتطوير العقاري [email protected]
66 الخليج للكابلات والصناعات الكهربائيه [email protected]
67 الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن [email protected]
68 إسمنت الكويت [email protected]
69 الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطيه [email protected]
70 المقاولات والخدمات البحريه [email protected]
71 الشعيبه الصناعيه [email protected]
72 المعادن والصناعات التحويليه [email protected]
73 الصناعات المتحده [email protected]
74 بوبيان للبتروكيماويات [email protected]
75 إسمنت الهلال [email protected]
76 الكوت للمشاريع الصناعيه [email protected]
77 الكويتيه لصناعة مواد التغليف [email protected]
78 الكويتيه لصناعة مواد البناء [email protected]
79 الصناعات الوطنيه [email protected]
80 الخليجيه للصخور [email protected]
81 المعدات القابضه [email protected]
82 منا القابضه [email protected]
83 الوطنيه للصناعات الإستهلاكيه [email protected]
84 الكويتيه لصناعة وتجارة الجبس [email protected]
85 القرين لصناعة الكيماويات البتروليه [email protected]
86 الصلبوخ التجاريه [email protected]
87 إيكاروس للصناعات النفطيه [email protected]
88 الفنادق الكويتيه [email protected]
89 مجمعات الأسواق التجارية الكويتيه [email protected]
90 الإتصالات المتنقلة ( زين ) [email protected]
91 المجموعة التعليمية القابضه [email protected]
92 المجموعة البترولية المستقله [email protected]
93 الوطنيه للتنظيف [email protected]
94 مجموعة عربي القابضه [email protected]
95 مجموعة النقل والتخزين [email protected]
96 الوطنيه للإتصالات المتنقلة [email protected]
97 رابطة الكويت والخليج للنقل [email protected]
98 الكويتيه الكيبل التلفزيوني [email protected]
99 الأنظمه الآليه [email protected]
100 الوطنيه للخدمات البتروليه [email protected]
101 الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات [email protected]
102 الكويتيه للمسالخ [email protected]
103 مجموعة الصفوه القابضه [email protected]
104 هيومن سوفت القابضه [email protected]
105 التخصيص القابضه [email protected]
106 الوطنيه للمسالخ [email protected]
107 صفوان للتجاره [email protected]
108 الخليجيه للإستثمار البترولي [email protected]
109 الإمتيازات الخليجية القابضه [email protected]
110 تصنيف وتحصيل الأموال [email protected]
111 الوطنيه للميادين [email protected]
112 برقان لحفر الآبار [email protected]
113 إيفا للفنادق والمنتجعات [email protected]
114 المجموعة المشتركه للمقاولات [email protected]
115 جيران القابضه [email protected]
116 الصفاة تك [email protected]
117 مشرف للتجاره والمقاولات [email protected]
118 المشاريع المتحده للخدمات الجويه [email protected]
119 الأبراج القابضه [email protected]
120 ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات [email protected]
121 المواساة القابضه [email protected]
122 الأولى للتسويق المحلي للوقود [email protected]
123 ڤيلا مودا لايف ستايل [email protected]
124 المستقبل العالميه للإتصالات [email protected]
125 الشبكه القابضه [email protected]
126 مبرد للنقل [email protected]
127 الكويتيه للمنتزهات [email protected]
128 ياكو الطبيه [email protected]
129 طيران الجزيره [email protected]
130 السور لتسويق الوقود [email protected]
131 كريمنكو [email protected]
132 الكويتيه للحفريات [email protected]
133 نابيسكو [email protected]
134 بترونت [email protected]
135 پي أس سي [email protected]

ويمكن لمن يريد ان يلتحق بوظيفة أو الحصول على فرصة عمل في دولة الكويت، أن يعمل على ارسال السيرة الذاتية الخاصة به CV الى الايميلات التي تم ذكرها، ومن ثم يعمل مسؤولوا ادارة الموارد البشرية HR على فرز هذه الطبات والاتصال باصحابها، متى توفرت فرصة عمل لذلك.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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