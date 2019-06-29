ايميلات شركات الكويت Kuwait يمكنك تقديم C.V إليها .. اكثر من 130 ايميل شركة مع الأسماء

قمنا بتجميع وإضافة أكثر من 130 شركة في الكويت والأكثر شهرة، حتى يسهل على الراغبين في التقديم في وظائف الشركات الكويتية من مختلف دول العالم، وذلك عن طريق إرسال السيرة الذاتية CV عبر البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في التقدم إليها، فلا داعي لأن تبحث كثيرا عن شركات الكويت بعد الآن، فيمكنكم الاطلاع على القوائم التالية التي تحتوي على ايميلات مختلفة لمعظم الشركات الكويتية الأكثر شهرة، والتي تعطي رواتب عالية، وذلك حتى يتقدم إليها الباحثين عن عمل سواء المقيمين في دولة الكويت أو من الدول المختلفة، واليكم ايميلات الشركات مقسمة إلى قسمين.
ايميلات شركات الكويت – القسم الأول
|مسلسل
|الايميل – البريد الإلكتروني
|اسم الشركة
|1
|شركة مشاريع الكويت القابضه ( كيبكو )
|[email protected]
|2
|شركة الشال للإستثمار والإستشارات
|[email protected]
|3
|الشركه الكويتيه للإستثمار
|[email protected]
|4
|شركة المركز المالي الكويتي
|[email protected]
|5
|كامكو
|[email protected]
|6
|كميفك
|[email protected]
|7
|الشركه الكويتيه للمقاصه
|[email protected]
|8
|مؤسسة الخليج للإستثمار
|[email protected]
|9
|بوبيان كابيتال
|[email protected]
|10
|شركة التعمير للإستثمار العقاري
|[email protected]
|11
|الشركه الأولى للإستثمار العقاري
|[email protected]
|12
|الشركه الكويتيه للإستثمار
|[email protected]
|13
|شركة مشاريع الكويت القابضه
|[email protected]
|14
|الشركه الدوليه للإجاره والإستثمار
|[email protected]
|15
|الشركه الأهليه للإستثمار
|[email protected]
|16
|شركة الساحل للتنميه والاستثمار
|[email protected]
|17
|شركة المستثمر الدولي
|[email protected]
|18
|بيت الأوراق الماليه
|[email protected]
|19
|الشركه الدوليه للتمويل
|[email protected]
|20
|مجموعة عارف الإستثماريه
|[email protected]
|21
|شركة الأمان للإستثمار
|[email protected]
|22
|الشركه الأولى للإستثمار
|[email protected]
|23
|شركة المال للإستثمار
|[email protected]
|24
|بيت الإستثمار الخليجي
|[email protected]
|25
|شركة أعيان للإجاره والاستثمار
|[email protected]
|26
|شركة بيان للإستثمار
|[email protected]
|27
|بيت الإستثمار العالمي ( جلوبل )
|[email protected]
|28
|الشركه الكويتيه للتمويل والاستثمار
|[email protected]
|29
|الشركة الخليجية الدوليه للإستثمار
|[email protected]
|30
|شركة كويت إنڤست القابضه
|[email protected]
|31
|شركة تمويل الإسكان
|[email protected]
|32
|شركة المدار للتمويل والاستثمار
|[email protected]
|33
|شركة الديره القابضه
|[email protected]
|34
|شركة مجموعة برقان القابضه
|[email protected]
|35
|الشركة الوطنية الدوليه
|[email protected]
|36
|شركة إكتتاب القابضه
|[email protected]
|37
|شركة القرين القابضه
|[email protected]
|38
|شركة صكوك القابضه
|[email protected]
|39
|شركة المدينة للتمويل والاستثمار
|[email protected]
|40
|شركة التمدين الإستثماريه
|[email protected]
|41
|شركة داماك الكويتية القابضه
|[email protected]
|42
|شركة العقارات المتحده
|[email protected]
|43
|الشركة الوطنية العقاريه
|[email protected]
|44
|شركة لؤلؤة الكويت العقاريه
|[email protected]
|45
|شركة المصالح العقاريه
|[email protected]
|46
|شركة الإتحاد العقاريه
|[email protected]
|47
|شركة الإنماء العقاريه
|[email protected]
|48
|شركة المباني
|[email protected]
|49
|شركة إنجازات للتنمية العقاريه
|[email protected]
|50
|شركة جيزان العقاريه
|[email protected]
|51
|الشركة الدوليه للمنتجعات
|[email protected]
|52
|الشركة التجارية العقاريه
|[email protected]
|53
|شركة سنام العقاريه
|[email protected]
|54
|شركة عقار للإستثمارات العقاريه
|[email protected]
|55
|شركة المزايا القابضه
|[email protected]
|56
|الشركة الكويتية العقاريه
|[email protected]
|57
|شركة الدار الوطنية للعقارات
|[email protected]
|58
|شركة الثمار الدوليه القابضه
|[email protected]
|59
|شركة المشروعات الكبرى العقاريه
|[email protected]
|60
|شركة مجموعة المستثمرون القابضه
|[email protected]
ايملات الشركات في الكويت – القسم الثاني
|61
|الشركة الوطنية للصناعات الإستهلاكيه
|[email protected]
|62
|شركة أركان الكويت العقاريه
|[email protected]
|63
|شركة الأرجان العالميه العقاريه
|[email protected]
|64
|شركة منشآت للمشاريع العقاريه
|[email protected]
|65
|شركة دبي الأولى للتطوير العقاري
|[email protected]
|66
|الخليج للكابلات والصناعات الكهربائيه
|[email protected]
|67
|الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن
|[email protected]
|68
|إسمنت الكويت
|[email protected]
|69
|الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطيه
|[email protected]
|70
|المقاولات والخدمات البحريه
|[email protected]
|71
|الشعيبه الصناعيه
|[email protected]
|72
|المعادن والصناعات التحويليه
|[email protected]
|73
|الصناعات المتحده
|[email protected]
|74
|بوبيان للبتروكيماويات
|[email protected]
|75
|إسمنت الهلال
|[email protected]
|76
|الكوت للمشاريع الصناعيه
|[email protected]
|77
|الكويتيه لصناعة مواد التغليف
|[email protected]
|78
|الكويتيه لصناعة مواد البناء
|[email protected]
|79
|الصناعات الوطنيه
|[email protected]
|80
|الخليجيه للصخور
|[email protected]
|81
|المعدات القابضه
|[email protected]
|82
|منا القابضه
|[email protected]
|83
|الوطنيه للصناعات الإستهلاكيه
|[email protected]
|84
|الكويتيه لصناعة وتجارة الجبس
|[email protected]
|85
|القرين لصناعة الكيماويات البتروليه
|[email protected]
|86
|الصلبوخ التجاريه
|[email protected]
|87
|إيكاروس للصناعات النفطيه
|[email protected]
|88
|الفنادق الكويتيه
|[email protected]
|89
|مجمعات الأسواق التجارية الكويتيه
|[email protected]
|90
|الإتصالات المتنقلة ( زين )
|[email protected]
|91
|المجموعة التعليمية القابضه
|[email protected]
|92
|المجموعة البترولية المستقله
|[email protected]
|93
|الوطنيه للتنظيف
|[email protected]
|94
|مجموعة عربي القابضه
|[email protected]
|95
|مجموعة النقل والتخزين
|[email protected]
|96
|الوطنيه للإتصالات المتنقلة
|[email protected]
|97
|رابطة الكويت والخليج للنقل
|[email protected]
|98
|الكويتيه الكيبل التلفزيوني
|[email protected]
|99
|الأنظمه الآليه
|[email protected]
|100
|الوطنيه للخدمات البتروليه
|[email protected]
|101
|الكويتيه لبناء المعامل والمقاولات
|[email protected]
|102
|الكويتيه للمسالخ
|[email protected]
|103
|مجموعة الصفوه القابضه
|[email protected]
|104
|هيومن سوفت القابضه
|[email protected]
|105
|التخصيص القابضه
|[email protected]
|106
|الوطنيه للمسالخ
|[email protected]
|107
|صفوان للتجاره
|[email protected]
|108
|الخليجيه للإستثمار البترولي
|[email protected]
|109
|الإمتيازات الخليجية القابضه
|[email protected]
|110
|تصنيف وتحصيل الأموال
|[email protected]
|111
|الوطنيه للميادين
|[email protected]
|112
|برقان لحفر الآبار
|[email protected]
|113
|إيفا للفنادق والمنتجعات
|[email protected]
|114
|المجموعة المشتركه للمقاولات
|[email protected]
|115
|جيران القابضه
|[email protected]
|116
|الصفاة تك
|[email protected]
|117
|مشرف للتجاره والمقاولات
|[email protected]
|118
|المشاريع المتحده للخدمات الجويه
|[email protected]
|119
|الأبراج القابضه
|[email protected]
|120
|ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
|[email protected]
|121
|المواساة القابضه
|[email protected]
|122
|الأولى للتسويق المحلي للوقود
|[email protected]
|123
|ڤيلا مودا لايف ستايل
|[email protected]
|124
|المستقبل العالميه للإتصالات
|[email protected]
|125
|الشبكه القابضه
|[email protected]
|126
|مبرد للنقل
|[email protected]
|127
|الكويتيه للمنتزهات
|[email protected]
|128
|ياكو الطبيه
|[email protected]
|129
|طيران الجزيره
|[email protected]
|130
|السور لتسويق الوقود
|[email protected]
|131
|كريمنكو
|[email protected]
|132
|الكويتيه للحفريات
|[email protected]
|133
|نابيسكو
|[email protected]
|134
|بترونت
|[email protected]
|135
|پي أس سي
|[email protected]
ويمكن لمن يريد ان يلتحق بوظيفة أو الحصول على فرصة عمل في دولة الكويت، أن يعمل على ارسال السيرة الذاتية الخاصة به CV الى الايميلات التي تم ذكرها، ومن ثم يعمل مسؤولوا ادارة الموارد البشرية HR على فرز هذه الطبات والاتصال باصحابها، متى توفرت فرصة عمل لذلك.
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