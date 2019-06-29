ايميلات شركات الكويت Kuwait يمكنك تقديم C.V إليها .. اكثر من 130 ايميل شركة مع الأسماء

قمنا بتجميع وإضافة أكثر من 130 شركة في الكويت والأكثر شهرة، حتى يسهل على الراغبين في التقديم في وظائف الشركات الكويتية من مختلف دول العالم، وذلك عن طريق إرسال السيرة الذاتية CV عبر البريد الإلكتروني للشركة التي ترغب في التقدم إليها، فلا داعي لأن تبحث كثيرا عن شركات الكويت بعد الآن، فيمكنكم الاطلاع على القوائم التالية التي تحتوي على ايميلات مختلفة لمعظم الشركات الكويتية الأكثر شهرة، والتي تعطي رواتب عالية، وذلك حتى يتقدم إليها الباحثين عن عمل سواء المقيمين في دولة الكويت أو من الدول المختلفة، واليكم ايميلات الشركات مقسمة إلى قسمين.

ايميلات شركات الكويت – القسم الأول

ايملات الشركات في الكويت – القسم الثاني

ويمكن لمن يريد ان يلتحق بوظيفة أو الحصول على فرصة عمل في دولة الكويت، أن يعمل على ارسال السيرة الذاتية الخاصة به CV الى الايميلات التي تم ذكرها، ومن ثم يعمل مسؤولوا ادارة الموارد البشرية HR على فرز هذه الطبات والاتصال باصحابها، متى توفرت فرصة عمل لذلك.