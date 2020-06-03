“باركود مركز سلطان” رابط حجز موعد تسوق في الأسواق الموازية moci.shop

ننشر رابط حجز موعد باركود مركز سلطان المنقف والضجيج والشويخ والعقيلة وسوق شرق وبوليفارد السالمية والفحيحيل وكل فروع سلطان سنتر بمحافظات الدولة، رابط حجز موعد مركز سلطان من هنا، وهو رابط دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتهدف من خلاله إلى منع حدوث أي ازدحامات بالأسواق خلال الفترة الحالية، وتستطيع من خلال هذا الموقع، حجز موعد تسوق جمعية أو حجز موعد بأحد الأسواق الموازية ومنها مركز سلطان، هذا ونجحت فكرة الحجز الإلكتروني في القضاء على الازدحام بمنافذ البيع المتنوعة بالدولة.

رابط حجز باركود مركز سلطان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، استمرار عمل موقع حجز مواعيد التسوق للجمعيات والأسواق الموازية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح التجربة، وترحيب الجميع بها، ويقدم مركز سلطان خدمات وكل احتياجات الأسرة الكويتية والمقيمين بالدولة، رابط حجز باركود مركز سلطان هو:

moci.shop

تنتهي عملية حجز موعد الأسواق الموازية وسلطان سنتر، بالحصول على الباركود، والذي تقدمه عند الدخول من بوابات مركز سلطان، حيث لن يتم السماح بالدخول من غير باركود الحجز، هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.