Take a fresh look at your lifestyle.


“باركود مركز سلطان” رابط حجز موعد تسوق في الأسواق الموازية moci.shop

بواسطة محمود عطا الله
باركود مركز سلطان باركود مركز سلطان

ننشر رابط حجز موعد باركود مركز سلطان المنقف والضجيج والشويخ والعقيلة وسوق شرق وبوليفارد السالمية والفحيحيل وكل فروع سلطان سنتر بمحافظات الدولة، رابط حجز موعد مركز سلطان من هنا، وهو رابط دشنته وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وتهدف من خلاله إلى منع حدوث أي ازدحامات بالأسواق خلال الفترة الحالية، وتستطيع من خلال هذا الموقع، حجز موعد تسوق جمعية أو حجز موعد بأحد الأسواق الموازية ومنها مركز سلطان، هذا ونجحت فكرة الحجز الإلكتروني في القضاء على الازدحام بمنافذ البيع المتنوعة بالدولة.

رابط حجز باركود مركز سلطان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، استمرار عمل موقع حجز مواعيد التسوق للجمعيات والأسواق الموازية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح التجربة، وترحيب الجميع بها، ويقدم مركز سلطان خدمات وكل احتياجات الأسرة الكويتية والمقيمين بالدولة، رابط حجز باركود مركز سلطان هو:
moci.shop
تنتهي عملية حجز موعد الأسواق الموازية وسلطان سنتر، بالحصول على الباركود، والذي تقدمه عند الدخول من بوابات مركز سلطان، حيث لن يتم السماح بالدخول من غير باركود الحجز، هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو حمد بن سعيد بن سليمان العوفي رئيس المكتب الخاص بجلالة سلطان عُمان؟

أخبار العالم

رابط حجز موعد “باركود سوق السمك” www.moci.shop Fish Market

أخبار العالم

رابط حملة فينا خير البحرين للدعم وشروط التسجيل bahrain.bh

أخبار العالم

أسماء المناطق المعزولة بالكويت

أخبار العالم

قرارات الكويت الجديدة بخصوص حظر التجول يونيو 2020

أخبار العالم

رابط حجز موعد لولو هايبر ماركت “حجز جمعية” للحصول على تصريح التسوق moci…

أخبار العالم

خدمة حجز موعد مع مسؤول موقع بلدية الكويت خلال فترة منع التجول

أخبار العالم

خدمة حجز موعد جمعية العمرية للتسوق خلال فترة منع التجول

أخبار العالم

حجز موعد سيتي سنتر الكويت City Center

أخبار العالم

رابط التسجيل في حملة فينا خير للحصول على الدعم للمستحقين


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.