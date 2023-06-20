“بالأسماء”.. تشكيل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية 2023

بعد ظهور نتائج الانتخابات أُعلن رسميًا عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية 2023 الجديد، وقد عُقدت انتخابات جمعية الجهراء التعاونية يوم أمس الاثنين 19 يونيو 2023، وقد تنافس فيها 19 مرشحًا، فاز بعضوية مجلس الإدارة 9 مرشحين، وقد شهدت الانتخابات حضور كثيف من أعضاء الجمعية، وتمت تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية..

مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية

فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية 2023 متعب بدر الماجدي، وجاء نائبًا لرئيس مجلس الإدارة محمد شيحان السعيدي، وأمين السر أحمد بوظهير، هذا وسوف يقدم مجلس الإدارة الجديد خلال دورته القادمة كل المجهودات لتحقيق كل تطلعات السادة مساهمين الجمعية، وتقديم أفضل الخدمات تكون جمعية الجهراء في مقدمة التعاونيات بالكويت.

أعضاء مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية 2023:

– رئيس مجلس الإدارة متعب الماجدي.

– نائب الرئيس محمد شيحان السعيدي.

– أمين السر أحمد بوظهير.

– الصندوق أحمد معزي الشمري.

– رئيس الجنة الإدارية والمالية فهد العوام الشمري.

– رئيس لجنة المشتريات حمود النازل الظفيري.

– رئيس اللجنة الاجتماعية إبراهيم الحريجي.

– عضو مجلس إدارة فهد الماجدي.

– عضو مجلس إدارة محمد عايد العنزي.