بالأسماء والصور .. سلالات الأبقار والأغنام العالمية

هناك مجموعة كبيرة من الأبقار والأغنام حول العالم، بأنواع مختلفة، وهناك العديد من السلالات المميزة الى حد كبير، وكل سلالة من هذه الأنواع تتميز بشئ مختلف عن غيرها، فهناك أبقار تتميز بإنتاج كمية كبيرة من اللحم بخلاف غيرها، وغيرها تتميز بإنتاج كميات كبيرة من الألبان، وكذلك في الأغنام يختلف طعم بعضها البعض بخلاف النوع، وبالتالي نوضح لكم بالصور والأسماء عن انواع العجول وكذلك انواع الأغنام والماعز، وعلى المربي أن يختار السلالة المناسبة له والتي تناسب البيئة التي يربي فيها الأغنام والأبقار، وخاصة في المشروعات الزراعية الكبيرة والاستثمارية، حيث أن المستثمر في تربية الأبقار والأغنام، يسعى لتحقيق اعلى ربح من خلال اختيار السلالة المناسبة للبيئة التي يقيم عليها مزرعته، وبحسب الهدف المنشود من بناء المزرعة، سواء كان الهدف التكاثر او انتاج اللحوم أو الألبان.

صور واسماء سلالات الأبقار والعجول العالمية

الصور التالية توضح أنواع الأبقار المختلفة حول العالم، ويمكن للمربي أن يختار النوع المميز له، والذي يحقق له الهدف المنشود من تربية الأبقار والعجول.

صور وأسماء أنواع الأغنام والماعز في العالم

الصور التالية توضح انواع الاغنام حول العالم، وتختلف هذه السلالات عن بعضها، فمنها ما يتميز بوفرة اللحم أو إنتاج الألبان، ومنها ما يتميز بالقدرة على تحمل الظروف القاسية في الصحراء، وبحسب المناطق والمراعي يمكنك اختيار السلالة المناسبة لك من الأغنام والماعز.