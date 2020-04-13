رابط حجز مواعيد التسوق في الجمعيات التعاونية والتموين بالكويت moci.shop

ننشر خطوات التسجيل لحجز مواعيد التسوق بالكويت في مراكز تسوق الجمعيات التعاونية والتموين وأسواق السمك وأسواق المواشي وشبرات والأسواق الموازية، كما نقدم لسيادتكم رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت والذي دشنته رسميًا وزارة التجارة والصناعة، لتسهيل تسوق المواطن في تلك الوجهات خلال الفترة الحالية، ولمنع حدوث أي إزدحام أو تكدس من المواطنين، كما سيجد موقع حجز المواعيد بالمراكز التجارية التسوق أروع وأسهل.

خطوات التسجيل على رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت تبدأ بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني، وتبدأ التسجيل باستخدام الرقم المدني وتسجيل الرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، ثم تكتب في طلب حجز مواعيد التسوق رقم هاتفك الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك، ثم تختار وجهة التسوق التي تريد الذهاب إليها وحجز موعد بها، ثم تختار الموعد المناسب لك وتأكده.

رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت

يتوجب عليك عزيزي المواطن، الاحتفاظ ببيانات الحجز، هذا وتحصل من خلال التسجيل على رابط حجز مواعيد التسوق بالكويت على 2 باركود، الأول يكون موجه للجهات الأمنية، والثاني تبرزه أثناء دخولك إلى مركز التسوق، وقد بدأت الوزارة رسميًا بتجريب الموقع الإلكتروني الجديد من يوم الأحد 12 أبريل، رابط الموقع هو:

www.moci.shop

الحجز يتم بكل مرونة، حيث من الممكن أن تقوم بتعديل مواعيد الحجز وعدد المرافقين.

لا يمكن لنفس الشخص حجز موعدين للتسوق، حيث يجب إلغاء الحجز الأول قبل عمل حجز موعد تسوق جديد بالكويت.

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