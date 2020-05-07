بالصور: احتفال العائلة المالكة بعيد الميلاد الأول لطفل الأمير هارى وميجان ماركل

في كاليفورنيا احتفل الامير هاري وزوجته ميجان بعيد ميلاد طفلهما ارتشي حيث اتم الطفل عام واحد , حيث انفصل الزوجان عن العائلة المالكة رسمياً وانتقلا الى الولايات المتحدة الامريكية وتحديداً كاليفورنيا ليكون مقر إقامتهما .
لم يتم الاحتفال كأحتفال تقليدي , فقط نشر شريط فيديو قام بتصويره الامير هاري لزوجته مع طفله ارتشي , حيث كانت الأم تقرأ لطفلها كتابًا للأطفال .
وقام الامير بنشر الفيديو ضمن حملة لجمع التبرعات لصالح الأطفال والعائلات الذين يعانون بسبب أزمة فيروس “كورونا” في المملكة المتحدة وحول العالم , وهذه الحملة يشترك بها المشاهير يقومون فيها بقراءة كتب وقصص مصورة للأطفال .
من ناحيتها قامت العائلة المالكة بتهنئه الطفل ارتشي بعيد ميلاده عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام , حيث قدمت ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية” وكبار أفراد العائلة المالكة ومن بينهم الأمير “تشارلز” والأمير “ويليام” وزوجته “كيت ميدلتون” التهنئة .
ويقول خبراء ومتابعين لاخبار العائلة المالكة أن تقوم الملكة بتهنئة “آرتشي” واسرته خلال مكالمة فيديو عبر منصة “Zoom”.