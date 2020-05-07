بالصور: احتفال العائلة المالكة بعيد الميلاد الأول لطفل الأمير هارى وميجان ماركل

في كاليفورنيا احتفل الامير هاري وزوجته ميجان بعيد ميلاد طفلهما ارتشي حيث اتم الطفل عام واحد , حيث انفصل الزوجان عن العائلة المالكة رسمياً وانتقلا الى الولايات المتحدة الامريكية وتحديداً كاليفورنيا ليكون مقر إقامتهما .

لم يتم الاحتفال كأحتفال تقليدي , فقط نشر شريط فيديو قام بتصويره الامير هاري لزوجته مع طفله ارتشي , حيث كانت الأم تقرأ لطفلها كتابًا للأطفال .

وقام الامير بنشر الفيديو ضمن حملة لجمع التبرعات لصالح الأطفال والعائلات الذين يعانون بسبب أزمة فيروس “كورونا” في المملكة المتحدة وحول العالم , وهذه الحملة يشترك بها المشاهير يقومون فيها بقراءة كتب وقصص مصورة للأطفال .

من ناحيتها قامت العائلة المالكة بتهنئه الطفل ارتشي بعيد ميلاده عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام , حيث قدمت ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية” وكبار أفراد العائلة المالكة ومن بينهم الأمير “تشارلز” والأمير “ويليام” وزوجته “كيت ميدلتون” التهنئة .

ويقول خبراء ومتابعين لاخبار العائلة المالكة أن تقوم الملكة بتهنئة “آرتشي” واسرته خلال مكالمة فيديو عبر منصة “Zoom”.

الزوجين كانا يخططان في البداية لإقامة حفل عيد ميلاد بحضور أصدقائهما من النجوم والمشاهير، ومن بينهم لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة “سيرينا ويليامز” والممثلة الهندية “بريانكا شوبرا” بالإضافة إلى “أمل” و”جورج كلوني”، الذي من المقرر أن يحتفل بعيد ميلاده التاسع والخمسين في نفس اليوم.

وكان الزوجان ينويان أيضًا اصطحاب “آرتشي” إلى المملكة المتحدة لقضاء بعض الوقت برفقة عائلته، لكن أزمة فيروس “كورونا” وإجراءات الإغلاق المفروضة للسيطرة على الوباء أفسدت خطط الاحتفال بعيد ميلاد الطفل.