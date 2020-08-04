بالصور/ بهيجة حافظ فنانة مصرية لماذا يحتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112 اليوم؟

يحتفل جوجل اليوم بفنانة مصرية تدعى بهيجة حافظ بذكرى ميلادها رقم 112، وكالمعتاد منه بالاحتفال بالمشاهير وأصحاب المهام المٌؤثرة في المجتمع والعالم، وهي إحدى المؤثرين في صناعة السينما المصرية كمخرجة وملحنة ألفت الكثير من السيناريوهات وعملت ممثلة بارعة، حصلت على لقب نجمة الصحراء المشرقة.

من هي بهيجة حافظ؟

اسمها الحقيقي (بهيجة إسماعيل محمد حافظ)، ولدت في مدينة الإسكندرية بحي محرم بك عام 4 أغسطس عام 1908م، كان والدها فنان موسيقى يهوى التلحين والعزف على آلات عديدة منها (الرق، العود، البيانو، الفيولنسيل، الكمان) تعلمت منه بهيجة العزف على البيانو أما اخوتها كانوا يعزفون آلات أخرى، كانت العائلة كلها فنية.

حياة بهيجة حافظ

درست بهيجة في مدرسة الفرنسيسكان ثم مدرسة المير دي ديو، سافرت إلى فرنسا عندما أصبحت في الخامسة عشر من عمرها وحصلت هناك على شهادة جامعية من الكونسرفتوار في الموسيقى عام 1930م، بعدها بدأت مشوارها في التأليف والتلحين.

عادت إلى بلادها الإسكندرية وتزوجت من رجل لا يهوى الموسيقى لذلك لم يساعدها على تحقيق حلمها، مما أدى إلى طلاقها، ثم توفى والدها الأمر الذي أدى لسفرها إلى القاهرة لتبدأ مشوارها الفني.

مشوار بهيجة حافظ الفني

كانت أول سيدة مصرية تدخل مجال الفن حيث نشرت صورها في مجلة “المستقبل” على الغلاف وهي بالبرقع والطرحة وتحتها عبارة (أول مؤلفة مصرية موسيقية)، وقتها كان محمد كريم يبحث عن بطلة لفيلم “زينب” وعندما رأى صورتها على غلاف المجلة عرض عليها القيام بالعمل السينمائي وافقت بهيجة على الفور على الرغم من اعتراض أسرتها من دخولها مجال التمثيل، مما أدى إلى غضبهم منها وصلت لدرجة تلقى أشقائها عزائها.

حيث استغلت بهيجة حافظ حصولها على دور البطولة في الفيلم كبداية مشرقة بل قامت بوضع الموسيقى التصويرية أيضاً من تأليفها والتي تشمل 12 مقطوعة موسيقية.

أعمالها ومسيرتها الفنية

أنشأت بهيجة حافظ شركة إنتاج سينمائي تحت اسم (فنار فيلم) وأنتجت منها العديد من الأفلام التي علمت في تاريخ السينما المصرية منها :-

ليلى بنت الصحراء الذي دخل مهرجان برلين وحصل على جائزة ذهبية.

فيلم الضحايا.

فيلم ليلى البدوية.

برعت في الإنتاج والإخراج والتأليف، حيث أنشأت أول نقابة عمالية للموسيقيين، فيما أنشأت صالون ثقافي الذي كان مزدهراً بحضور الكثير من الفنانين فيه كانت الندوات الغنائية والأصوات الجميلة والجديدة تظهر على الساحة من خلاله، وصلت بهيجة حافظ إلى مكانة كبيرة من أعمالها ومشوارها الفني الذي شمل:-

أول سيدة مصرية عضوة في جمعية المؤلفين بباريس.

من مؤلفاتها (زهرة السوق، ليلى البدوية، ليلى بنت الصحراء) قصة وسيناريو وحوار وإخراج وموسيقى.

موسيقى تصويرية لأفلام (السيد البدوي – زهرة السوق – سلوى – الاتهام).

أما التمثيل في جميعهم بالإضافة إلى فيلم القاهرة 30.

صور للفنانة المصرية بهيجة حافظ

ظلت بهيجة طريحة الفراش لسنوات حتى توفت ولم يعلم عن وفاتها أحد، إلا أن الجيران علموا بعد يومين من وفاتها، أرسلوا لاخوتها في الإسكندرية حضروا ودفنت في مدافن الأسرة بالقاهرة، ولم يتم كتابة نعي في أي من الصحف أو حتى إقامة العزاء.